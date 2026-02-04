Nieuws
Microsoft voorziet Windows 11 van ingebouwde Sysmon-functionaliteit

woensdag 4 februari 2026, 14:42 door Redactie, 3 reacties

Microsoft heeft een testversie van Windows 11 met ingebouwde Sysmon-functionaliteit gelanceerd. Volgens het techbedrijf helpt de tool bij het detecteren van dreigingen. System Monitor (Sysmon) is een onderdeel van Microsoft Sysinternals, een verzameling tools voor het analyseren, beheren en troubleshooten van systemen en applicaties, alsmede 'threat hunting', zoals het zoeken naar malware.

Sysmon verzamelt uitgebreide informatie over systeemactiviteiten en slaat die op in de Windows eventlog. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om malware te identificeren. Windows-gebruikers moesten de software altijd apart downloaden, maar Microsoft heeft die nu toegevoegd aan Windows en beschikbaar gemaakt in een testversie van Windows 11. Sysmon staat standaard uitgeschakeld en moet expliciet door gebruikers worden ingeschakeld. Gebruikers die Sysmon via de website van Microsoft hebben gedownload moeten die eerst verwijderen voordat ze de ingebouwde Sysmon inschakelen.

Vandaag, 14:55 door Anoniem
Kunnen ze nou niet gewoon eens wat maken wat veilig, stabiel en snel is? Dit is de volgende stoplap...
Vandaag, 15:57 door MathFox
Door Anoniem: Kunnen ze nou niet gewoon eens wat maken wat veilig, stabiel en snel is? Dit is de volgende stoplap...
Ga naar Mac OS, Linux of een van de BSD's. Ieder OS dat compatibel moet zijn met Windows zal een deel van de bugs moeten implementeren.
Vandaag, 15:59 door Anoniem
Door Anoniem: Kunnen ze nou niet gewoon eens wat maken wat veilig, stabiel en snel is? Dit is de volgende stoplap...
Dat kunnen ze zeker en waren ze mee bezig met Windows core (modulair). Alleen zou dat zoveel klanten kosten doordat er geen enkele legacy software/hardware meer zou werken waar dan weer over geklaagd gaat worden dat ze dit project in de ijskast hebben gestopt.

Ken je Windows Phone/mobile nog? Dat was opgebouwd met het idee van veiligheid en privacy. Helaas teveel waardoor ze, na de omwenteling van dataharvester, er zelf ook niets uit konden trekken (samen met geen apps issue) ook maar mee gestopt zijn.

Kortom, ze kunnen het wel :-)
