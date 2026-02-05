Telegram-oprichter slaat alarm over gevolgen van Spaans socialmediaverbod

Telegram-oprichter Pavel Durov heeft via zijn eigen platform alarm geslagen over plannen van de Spaanse regering om een leeftijdsverbod en leeftijdsverificatie voor social media in te voeren. Hij stelt dat de maatregelen die onder het mom van het beschermen van kinderen worden ingevoerd kunnen leiden tot een surveillancestaat en een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting en privacy vormen.

"Dit gaat niet alleen over kinderen - het verplicht platforms om strenge controles uit te voeren, zoals het vragen om een identiteitsbewijs of biometrische gegevens", aldus de Telegram-oprichter. Hij stelt dat deze maatregel een precedent schept waarbij de identiteit van elke internetgebruiker wordt gevolgd, wat anonimiteit ondermijnt en de deur openzet voor grootschalige dataverzameling. "Wat begint bij minderjarigen kan zich uitbreiden naar iedereen en open dialoog verstikken."

De Spaanse autoriteiten willen ook de leidinggevenden van socialmediaplatforms kunnen veroordelen voor de content op hun platforms. Dat zal volgens Durov leiden tot censuur, waarbij alles wat ook maar een beetje controversieel is door platforms wordt verwijderd om risico's te voorkomen. Zo worden politiek verzet, journalistiek en dagelijkse meningen het zwijgen opgelegd. "Jouw mening kan de volgende zijn als die de status quo uitdaagt", merkt Durov op.

Een ander onderdeel van het Spaanse plan betreft het aanpakken van algoritmes. Hierdoor zullen overheden volgens de Telegram-oprichter bepalen wat mensen op socialmediaplatforms te zien krijgen, om zo kritische meningen te laten verdwijnen en door de staat gecontroleerde echokamers te creëren. Het vrij verkennen van ideeën zal zo verdwijnen en worden vervangen door gerichte propaganda, aldus Durov.

De Telegram-oprichter vreest ook dat de autoriteiten vage definities van "hate speech" zullen aangrijpen om kritiek op de overheid de mond te snoeren en zo oppositie te onderdrukken. "Dit zijn geen waarborgen; het zijn stappen richting totale controle. We hebben dit scenario al eerder gezien - overheden die "veiligheid" misbruiken om critici het zwijgen op te leggen." Afsluitend roept Durov Spanjaarden op om waakzaam te zijn en voor hun rechten op te komen.