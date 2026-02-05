Heijnen: fiscus kan geen btw heffen over gebruikersdata socialmediabedrijven

De Belastingdienst kan op dit moment geen btw heffen over de gebruikersdata waarover socialmediabedrijven beschikken. Dat laat demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën op Kamervragen van D66, het CDA en GroenLinks-PvdA weten. Aanleiding voor de vragen is een paper van de Europese Commissie over een naheffing van 887,6 miljoen euro die Italië aan Meta oplegde. Het land stelt dat gebruikers een commercieel contract afsluiten als ze zich bij het platform registreren. Daardoor zou het techbedrijf miljarden euro's aan inkomsten niet hebben opgegeven.

Volgens de Europese Commissie biedt Europese belastingwetgeving nog geen mogelijkheid om het ruilen van persoonlijke data voor gratis toegang tot een platform als een belastbare transactie te zien. Btw zou echter geheven kunnen worden wanneer een platform de functionaliteit beperkt op basis van hoeveel data mensen delen. Volgens VAT Calc staat door het paper de deur voor een eventuele belastingheffing over gebruikersdata op een kier.

Kamerleden Oosterhuis en El Boujdaini (D66), Stultiens (GroenLinks-PvdA) en Inge van Dijk (CDA) vroegen staatssecretaris Heijnen om opheldering. "Bent u van mening dat het verstrekken van persoonlijke data ten behoeve van gratis toegang tot sociale media een belastbare transactie vormt?", zo wilden de Kamerleden onder andere weten. "Nee", antwoordt Heijnen. "Uitgangspunt blijft het unaniem aangenomen richtsnoer van het Btw-comité uit 2018. Dat betekent dat in de regel over het verstrekken van persoonlijke data bij ‘gratis’ toegang tot sociale media geen btw wordt geheven. Ik onderschrijf de mening van de Commissie op dit punt."

De Kamerleden vroegen de staatssecretaris ook of de Belastingdienst in Nederland btw kan heffen bij socialmediaplatforms over de data die zij van gebruikers krijgen en of de Belastingdienst van plan is dit te gaan doen. Heijnen stelt dat de Belastingdienst btw kan heffen als daarvoor een voldoende eenduidige juridische grondslag is, maar die grondslag er op dit moment niet is.

"Zoals gezegd blijft het richtsnoer het uitgangspunt voor de beoordeling of btw-heffing kan plaatsvinden over de waarde van persoonlijke data. Heffing van btw in situaties die buiten het richtsnoer vallen, komt pas aan de orde als er een ‘rechtstreeks verband’ tussen de geleverde data en de dienstverlening kan worden vastgesteld én als vaststaat over welk bedrag btw geheven zou kunnen worden. Daarover is op dit moment geen duidelijkheid", voegt de staatssecretaris toe.