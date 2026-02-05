EDRi: Europese Commissie ondermijnt netneutraliteit met nieuw voorstel

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel gepresenteerd dat netneutraliteit ondermijnt en de rechten van burgers verzwakt, zo stelt de Europese burgerrechtenbeweging EDRi. De Digital Networks Act (DNA) moet volgens Brussel een vereenvoudigd juridisch kader bieden om het concurrentievermogen van Europa te versterken. Het kader zou onder andere moeten leiden tot een groter gebruik van AI, cloud en andere innovatieve technologieën en de digitale transformatie van Europa versnellen, zo claimt de Europese Commissie.

In werkelijkheid worden belangrijke waarborgen voor een open en neutraal internet ondermijnd, aldus EDRi. "De Europese Commissie presenteert de DNA als een technische update voor verouderder egels, noodzakelijk om Europese netwerken op toekomstige technologieën voor te breiden. Maar deze voorstelling van zaken is misleidend. De Europese regels voor netneutraliteit zijn niet verouderd."

Volgens de burgerrechtenbeweging is één van de meest ingrijpende aanpassingen het schrappen van belangrijke juridische overwegingen die jarenlang de basis waren voor de handhaving van netneutraliteit. "Deze bepalingen voegden niet alleen tekst toe, maar gaven ook vorm aan de manier waarop rechters en toezichthouders de wet interpreteerden in concrete gevallen", aldus EDRi. "Door 18 van de 19 overwegingen te schrappen, vermindert de DNA de juridische duidelijkheid en verzwakt de rechten van burgers, waardoor een onvoorspelbaarder klimaat ontstaat waarin bedrijven kunnen aandringen op betaalde voorrang en andere vormen van verkeersdiscriminatie."

Het voorstel zou de Europese Commissie de bevoegdheid geven om te bepalen wanneer aanbieders van netneutraliteit mogen afwijken. "Dit is duidelijk politieke inmenging in wat bedoeld was als onpartijdige handhaving door experts", laat de burgerrechtenbeweging verder weten. Brussel wil ook BEREC hervormen, het Europese netwerk van toezichthouders op elektronische communicatie. "Politiek benoemde functionarissen die meebeslissen dreigen neutrale handhaving te vervangen door politieke onderhandelingen", vreest EDRi.

De burgerrechtenbeweging stelt dat de Europese Commissie opnieuw wetgeving presenteert waarvan het beweert dat die zaken vereenvoudigt, maar in werkelijkheid belangrijke rechten uitholt. "Nu het voorstel naar het Europees Parlement en de Raad gaat, moeten de wetgevers beslissen of ze fundamentele internetvrijheden willen verdedigen of toestaan dat deze onder het mom van hervorming worden afgebroken."