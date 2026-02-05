Google: veertig procent Androidtelefoons ontvangt geen updates meer

Meer dan veertig procent van de Androidtelefoons draait een versie van het besturingssysteem die geen beveiligingsupdates meer ontvangt, zo heeft Google laten weten. Het techbedrijf publiceerde een overzicht van het marktaandeel van de verschillende Androidversies. Op dit moment worden alleen nog Android 13, 14, 15 en 16 met beveiligingsupdates ondersteund. Deze versies hebben volgens Google bij elkaar een marktaandeel van 58 procent.

De resterende 42 procent van de Androidtoestellen draait op versie 12 en ouder. Zo draait bijna veertien procent van de Androidtelefoons nog op Android 11. Deze versie ontvangt sinds maart 2024 geen beveiligingsupdates meer. Android 9, end-of-life sinds februari 2022, heeft nog een marktaandeel van bijna vijf procent, zo blijkt uit de cijfers die 9to5Google publiceerde. Bij elkaar gaat het om bijna een miljard Android-apparaten die geen patches meer krijgen. Uit cijfers van Apple blijkt dat een veel kleiner percentage iPhones een niet meer ondersteunde iOS-versie draait.