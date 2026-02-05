Nieuws
image

Bevolkingsonderzoek Nederland wil samenwerking met gehackt lab hervatten

donderdag 5 februari 2026, 13:57 door Redactie, 3 reacties

Bevolkingsonderzoek Nederland wil de samenwerking met het gehackte laboratorium Clinical Diagnostics hervatten, zo laat demissionair staatssecretaris Tielen van Jeugd, Preventie en Sport in een brief aan de Tweede Kamer weten. Uit onderzoek blijkt dat het lab de informatiebeveiliging niet op orde heeft. De tekortkomingen zijn zo ernstig dat Tielen hiernaar eigen zeggen van geschrokken is. "Clinical Diagnostics is nu op basis van het rapport aan de slag om de informatiebeveiliging op orde te brengen", aldus de bewindsvrouw. Hoe de hack kon plaatsvinden is nog altijd niet bekendgemaakt.

Een ransomwaregroep genaamd Nova wist vorig jaar juli toegang te krijgen tot het netwerk van Clinical Diagnostics, zo liet het medisch laboratorium uit Rijswijk zelf weten. De aanvallers wisten de persoonlijke en medische gegevens van een groot aantal mensen te stelen. Het ging om 850.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en patiënten van privéklinieken en huisartsen. Naar aanleiding van het datalek besloot Bevolkingsonderzoek Nederland de samenwerking met Clinical Diagnostics tijdelijk op te schorten.

"Bevolkingsonderzoek Nederland is voornemens om met Clinical Diagnostics te werken aan hervatting van de samenwerking", schrijft Tielen in de brief aan de Tweede Kamer. Er zijn volgens de bewindsvrouw geen laboratoriums beschikbaar die het werk van Clinical Diagnostics kunnen overnemen. Daardoor zijn er volgens Bevolkingsonderzoek Nederland capaciteitsproblemen ontstaan en worden er nu vijftig procent minder uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verstuurd.

Tekortkomingen informatiebeveiliging

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft onderzoek laten uitvoeren naar de informatiebeveiliging bij Clinical Diagnostics. Het onderzoek moest inzicht geven in de stand van de informatiebeveiliging van het lab, om daarmee de veiligheid van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in relatie tot de dienstverlening aan Bevolkingsonderzoek Nederland te kunnen beoordelen. Het onderzoek bestond uit een analyse van het operationele proces, de it-systemen, datastromen en onderliggende it-infrastructuur van Clinical Diagnostics.

Uit het onderzoeksrapport blijkt volgens Tielen dat op al die punten tekortkomingen bestaan. "Over de precieze onderzoeksbevindingen kan ik helaas niet meer specifieke informatie verstrekken, om reden dat dit tot openbaarmaking van gevoelige en vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens zou leiden. Het openbaar maken van gedetailleerde informatie over risico’s of gebreken in de informatiebeveiliging kan leiden tot risico’s op onrechtmatig gebruik van die gegevens door onbevoegden", laat de staatssecretaris weten.

Tielen zegt geschrokken te zijn van de geconstateerde tekortkomingen, maar begrijpt ook dat Bevolkingsonderzoek Nederland de samenwerking wil hervatten. "Uiteraard geldt dat Bevolkingsonderzoek Nederland de samenwerking met Clinical Diagnostics alleen dan kan hervatten wanneer de veiligheid van alle data van alle deelnemers onafhankelijk is vastgesteld. Tot die tijd zullen voor het bevolkingsonderzoek geen testen door dit lab worden geanalyseerd." De komende zes maanden zou het lab met de genoemde tekortkomingen aan de slag moeten gaan. Het is vervolgens aan Bevolkingsonderzoek Nederland om te beoordelen of Clinical Diagnostics de tekortkomingen heeft verholpen.

Reacties (3)
Reageer met quote
Vandaag, 14:18 door Anoniem
Ik kan heel goed begrijpen dat die extra 50% aan capaciteit voor bevolkingsonderzoek zeer welkom is. Maar terecht dat er geen zaken gedaan worden met een bedrijf dat de gegevensbeveiliging (nog) niet op orde heeft.

Ik vraag me af waarom the veiligheidslekken niet eerder gesignaleerd zijn; regelmatige controles vanuit de overheid zijn naar mijn mening op hun plaats. Maar als de nieuwe procedures goed doorgelicht zijn en goed bevonden, zie ik geen reden om Clinical Diagnostics verder uit te sluiten. Doe iedere twee jaar of zo een "verrassingsaudit", ook bij de concurrenten.
Reageer met quote
Vandaag, 14:20 door Anoniem
Mooi. Dan kunnen ze het opnieuw langdurig bewaren en potentieel lekken.
Lijkt ticketmaster wel.

Waarom niet bepaalde persoonlijke gegevens via een psuedoniem opslaan op een airgapped systeem??
Dus laborant vraagt nummer 38272942 op, dat is psuedoniem voor cliënt "Mark Zijnechtenaam" en wanneer die gegevens opgevraagd worden zal dat via een airgapped (offline) systeem gaan waar de daadwerkelijke namen opgeslagen zijn en gecorreleerd wordt met het pseudonieme nummer.

Goed idee?
En zo niet, zet een paar knappe koppen bij elkaar en se vogelen het wel uit... Als daar de wil voor is, zucht...
Reageer met quote
Vandaag, 14:20 door Anoniem
Manmanman wat een drama.

Quote:"Hoe de hack kon plaatsvinden is nog altijd niet bekendgemaakt."

En dan gewoon zeggen: Goed de storm is weer gaan liggen we gaan gewoon door.

De overheid heeft peop aan uw privacy.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image