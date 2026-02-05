Bevolkingsonderzoek Nederland wil samenwerking met gehackt lab hervatten

Bevolkingsonderzoek Nederland wil de samenwerking met het gehackte laboratorium Clinical Diagnostics hervatten, zo laat demissionair staatssecretaris Tielen van Jeugd, Preventie en Sport in een brief aan de Tweede Kamer weten. Uit onderzoek blijkt dat het lab de informatiebeveiliging niet op orde heeft. De tekortkomingen zijn zo ernstig dat Tielen hiernaar eigen zeggen van geschrokken is. "Clinical Diagnostics is nu op basis van het rapport aan de slag om de informatiebeveiliging op orde te brengen", aldus de bewindsvrouw. Hoe de hack kon plaatsvinden is nog altijd niet bekendgemaakt.

Een ransomwaregroep genaamd Nova wist vorig jaar juli toegang te krijgen tot het netwerk van Clinical Diagnostics, zo liet het medisch laboratorium uit Rijswijk zelf weten. De aanvallers wisten de persoonlijke en medische gegevens van een groot aantal mensen te stelen. Het ging om 850.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en patiënten van privéklinieken en huisartsen. Naar aanleiding van het datalek besloot Bevolkingsonderzoek Nederland de samenwerking met Clinical Diagnostics tijdelijk op te schorten.

"Bevolkingsonderzoek Nederland is voornemens om met Clinical Diagnostics te werken aan hervatting van de samenwerking", schrijft Tielen in de brief aan de Tweede Kamer. Er zijn volgens de bewindsvrouw geen laboratoriums beschikbaar die het werk van Clinical Diagnostics kunnen overnemen. Daardoor zijn er volgens Bevolkingsonderzoek Nederland capaciteitsproblemen ontstaan en worden er nu vijftig procent minder uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verstuurd.

Tekortkomingen informatiebeveiliging

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft onderzoek laten uitvoeren naar de informatiebeveiliging bij Clinical Diagnostics. Het onderzoek moest inzicht geven in de stand van de informatiebeveiliging van het lab, om daarmee de veiligheid van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in relatie tot de dienstverlening aan Bevolkingsonderzoek Nederland te kunnen beoordelen. Het onderzoek bestond uit een analyse van het operationele proces, de it-systemen, datastromen en onderliggende it-infrastructuur van Clinical Diagnostics.

Uit het onderzoeksrapport blijkt volgens Tielen dat op al die punten tekortkomingen bestaan. "Over de precieze onderzoeksbevindingen kan ik helaas niet meer specifieke informatie verstrekken, om reden dat dit tot openbaarmaking van gevoelige en vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens zou leiden. Het openbaar maken van gedetailleerde informatie over risico’s of gebreken in de informatiebeveiliging kan leiden tot risico’s op onrechtmatig gebruik van die gegevens door onbevoegden", laat de staatssecretaris weten.

Tielen zegt geschrokken te zijn van de geconstateerde tekortkomingen, maar begrijpt ook dat Bevolkingsonderzoek Nederland de samenwerking wil hervatten. "Uiteraard geldt dat Bevolkingsonderzoek Nederland de samenwerking met Clinical Diagnostics alleen dan kan hervatten wanneer de veiligheid van alle data van alle deelnemers onafhankelijk is vastgesteld. Tot die tijd zullen voor het bevolkingsonderzoek geen testen door dit lab worden geanalyseerd." De komende zes maanden zou het lab met de genoemde tekortkomingen aan de slag moeten gaan. Het is vervolgens aan Bevolkingsonderzoek Nederland om te beoordelen of Clinical Diagnostics de tekortkomingen heeft verholpen.