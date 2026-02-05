Nieuwsbriefplatform Substack lekt persoonlijke gegevens van gebruikers

Nieuwsbriefplatform Substack heeft de persoonlijke gegevens van gebruikers gelekt. Het zou gaan om e-mailadressen, telefoonnummers, namen, profielfoto en andere informatie, aldus de aanvallers die de informatie wisten te stelen en nu op internet aanbieden. Volgens de aanvallers konden ze door middel van scraping 700.000 user records buitmaken.

Substack laat in een e-mail aan gebruikers weten dat onder andere e-mailadressen, telefoonnummers en andere "interne metadata" zijn buitgemaakt. Het datalek vond afgelopen oktober plaats, maar de inbraak werd pas op 3 februari ontdekt, op de dag dat de aanvallers dit bekendmaakten. Hoe de datadiefstal mogelijk was laat Substack niet weten. Wel stelt het platform dat het probleem is verholpen en het maatregelen neemt om systemen en processen te verbeteren om herhaling in de toekomst te voorkomen.