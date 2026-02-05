Ransomwaregroep zet gestolen data personeel Veenkoloniaal Museum online

Een ransomwaregroep heeft gegevens van het personeel van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, die begin dit jaar werden gestolen, online gezet. Het gaat onder andere om adresgegevens, telefoonnummers en handtekeningen van medewerkers en vrijwilligers. De criminelen dreigden de gestolen data te publiceren tenzij er losgeld zou worden betaald. Het museum weigerde met de aanvallers te onderhandelen.

De gestolen data, 25 gigabyte in totaal, is nu door de LockBit-ransomwaregroep openbaar gemaakt. Het gaat ook om veel vertrouwelijke bestanden, waaronder getekende arbeidsovereenkomsten en notulen van jaarbesprekingen en facturen, zo laat Dagblad van het Noorden weten. Het museum liet eerder weten dat het door de aanval iets meer dan een week aan data kwijt is geraakt. In december was nog een offsite back-up gemaakt. Bij de aanval werd wel een interne back-up versleuteld, maar ook die data is niet verloren, omdat het museum nog altijd werkt met ‘ouderwetse’ papieren die als kopieën dienen, zo meldde RTV Noord. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt.