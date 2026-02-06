'SmarterTools gehackt via ongepatchte virtual machine van medewerker'

Criminelen zijn erin geslaagd om het netwerk van SmarterTools te hacken, ontwikkelaar van SmarterMail. Daarbij is ook een niet nader genoemd aantal klanten gecompromitteerd, zo heeft het bedrijf laten weten. Volgens SmarterTools vond de inbraak plaats via een niet gepatchte virtual machine die door een medewerker was opgezet en niet bij het bedrijf bekend was.

SmarterMail wordt omschreven als een Windows/Linux-gebaseerde mailserver en groupware-alternatief voor Microsoft Exchange. De mailoplossing heeft de afgelopen maanden met meerdere kritieke kwetsbaarheden te maken gekregen waar aanvallers actief misbruik van maken. Nu blijkt SmarterTools zelf ook gehackt te zijn. Op 29 januari werd het getroffen door een ransomwaregroep. "Voor de inbraak hadden we in ons netwerk zo'n dertig servers/VM's waarop SmarterMail draaide. Helaas waren we onbekend met een VM van een medewerker, die niet werd gepatcht. Daardoor werd die mailserver gecompromitteerd, wat tot de inbraak leidde", zegt Chief Commercial Officer Derek Curtis

Bij de aanval werd ook een niet nader genoemd aantal klanten gecompromitteerd. Het ging voornamelijk om SmarterTools-klanten die gebruikmaken van de gehoste helpdesksoftware SmarterTrack, aldus CEO Tim Uzzanti. De aanvallers wisten in totaal twaalf Windowsservers te compromitteren, zo laat SmarterTools verder weten. De softwareontwikkelaar zegt dat het naar aanleiding van de aanval alle Windowssystemen waar mogelijk heeft uitgefaseerd en geen gebruik meer maakt van Active Directory services.