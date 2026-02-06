Belgisch ziekenhuis heeft na ransomware-aanval weer toegang tot patiëntendossiers

Twee Belgische ziekenhuizen van AZ Monica hebben drie weken nadat systemen werden getroffen door ransomware weer toegang tot elektronische patiëntendossiers. Vanwege de aanval op 13 januari werden alle servers van de campussen in Deurne en Antwerpen tijdelijk uitgeschakeld. De aanval had onder andere gevolgen voor de zorg aan patiënten. Zo werden operaties geannuleerd en patiënten die kritieke zorg ontvangen naar andere ziekenhuizen overgebracht.

De ziekenhuizen moesten ook op pen en papier terugvallen, wat tot langere wachttijden leidde. Omdat de elektronische patiëntendossiers niet toegankelijk waren werden patienten gevraagd om hun medicatie in de originele verpakking mee te nemen, alsook een overzicht van gebruikte medicatie en andere beschikbare medische informatie. Tevens werd patiënten gevraagd een bepaalde app op de telefoon te installeren om zo medische gegevens met de behandelende arts te kunnen delen.

AZ Monica laat nu weten dat de elektronische patiëntendossiers weer beschikbaar zijn. Verder kunnen de ziekenhuizen patiënten weer digitaal inschrijven en werken de inschrijvingskiosken weer. "Achter de schermen wordt een grote administratieve inhaalbeweging gemaakt om alle informatie die afgelopen drie weken op papier werd bijgehouden, in het elektronisch patiëntendossier te zetten", aldus AZ Monica. "De informatie up-to-date in het systeem krijgen, is essentieel om de patiënten die in ons ziekenhuis verblijven, vanaf nu correct in het EPD te kunnen opvolgen." Volgens het ziekenhuis is de heropstart van het elektronisch patiëntendossier de eerste grote mijlpaal binnen het recoveryplan. Wanneer alle systemen zijn hersteld is onbekend.