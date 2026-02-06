Belgisch ziekenhuis heeft na ransomware-aanval weer toegang tot patiëntendossiers

Twee Belgische ziekenhuizen van AZ Monica hebben drie weken nadat systemen werden getroffen door ransomware weer toegang tot elektronische patiëntendossiers. Vanwege de aanval op 13 januari werden alle servers van de campussen in Deurne en Antwerpen tijdelijk uitgeschakeld. De aanval had onder andere gevolgen voor de zorg aan patiënten. Zo werden operaties geannuleerd en patiënten die kritieke zorg ontvangen naar andere ziekenhuizen overgebracht.
De ziekenhuizen moesten ook op pen en papier terugvallen, wat tot langere wachttijden leidde. Omdat de elektronische patiëntendossiers niet toegankelijk waren werden patienten gevraagd om hun medicatie in de originele verpakking mee te nemen, alsook een overzicht van gebruikte medicatie en andere beschikbare medische informatie. Tevens werd patiënten gevraagd een bepaalde app op de telefoon te installeren om zo medische gegevens met de behandelende arts te kunnen delen.
AZ Monica laat nu weten dat de elektronische patiëntendossiers weer beschikbaar zijn. Verder kunnen de ziekenhuizen patiënten weer digitaal inschrijven en werken de inschrijvingskiosken weer. "Achter de schermen wordt een grote administratieve inhaalbeweging gemaakt om alle informatie die afgelopen drie weken op papier werd bijgehouden, in het elektronisch patiëntendossier te zetten", aldus AZ Monica. "De informatie up-to-date in het systeem krijgen, is essentieel om de patiënten die in ons ziekenhuis verblijven, vanaf nu correct in het EPD te kunnen opvolgen." Volgens het ziekenhuis is de heropstart van het elektronisch patiëntendossier de eerste grote mijlpaal binnen het recoveryplan. Wanneer alle systemen zijn hersteld is onbekend.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.