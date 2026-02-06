Flickr waarschuwt gebruikers voor mogelijk datalek met persoonsgegevens

Fotodienst Flickr heeft gebruikers gewaarschuwd voor een mogelijk datalek met hun persoonsgegevens. Volgens het platform werd het gisteren gewezen op een kwetsbaarheid in het systeem van een mailserviceprovider waar het gebruik van maakt. Deze kwetsbaarheid heeft mogelijk geleid tot ongeautoriseerde toegang tot gegevens van Flickr-gebruikers.
Flickr stelt dat mogelijk namen, e-mailadressen, gebruikersnamen, accounttypes, ip-adressen, generieke locaties en Flickr-activiteit van gebruikers zijn gelekt. Verder meldt de fotodienst dat het de toegang tot het getroffen systeem heeft uitgeschakeld en alle links naar het kwetsbare endpoint heeft verwijderd. Daarnaast heeft het een volledig onderzoek van de serviceprovider geëist. Ook zouden de relevante privacytoezichthouders zijn ingelicht. Verdere details over het incident zijn niet gegeven.
