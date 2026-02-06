Amerikaan bekent stelen van beveiligingscodes 570 Snapchat-accounts

Een 27-jarige Amerikaanse man heeft bekend dat hij door middel van phishingaanvallen de beveiligingscodes van 570 Snapchat-accounts heeft gestolen. Vervolgens heeft hij van zeker 59 accounts aanwezige naaktfoto's gestolen. Volgens de aanklacht maakte de verdachte van mei 2020 tot februari 2021 gebruik van social engineering en andere middelen om e-mailadressen, telefoonnummers en Snapchat-gebruikersnamen van slachtoffers te verzamelen.

De verdachte gebruikte deze informatie om op Snapchat-accounts in te loggen. Als gevolg van de inlogpogingen stuurde Snapchat naar slachtoffers een beveiligingscode. Door middel van een "geanonimiseerd telefoonnummer" deed de verdachte zich voor als Snap-medewerker en stuurde naar meer dan 4500 slachtoffers een sms-bericht waarin hij om de beveiligingscode vroeg. 570 vrouwen verstrekten deze beveiligingscode aan de verdachte, aldus de aanklacht.

Met de verkregen beveiligingscodes kon de man inloggen op de Snapchat-accounts van zijn slachtoffers. Bij zeker 59 vrouwelijke slachtoffers werden naaktfoto's gestolen. De gestolen afbeeldingen werden vervolgens verkocht of verhandeld op internet. De man zou zijn "diensten" om op Snapchat-accounts in te breken ook op internet hebben geadverteerd. Indien schuldig bevonden kan de Amerikaan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 30 jaar en een boete van 1 miljoen dollar.