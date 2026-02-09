Nieuwsbriefplatform Substack lekte persoonlijke gegevens 663.000 gebruikers

Nieuwsbriefplatform Substack heeft de persoonlijke gegevens van 663.000 gebruikers gelekt. Het gaat om e-mailadressen en publiek beschikbare profielinformatie, waaronder namen en profielfoto die door aanvallers werden gestolen. Van een deel van de getroffen gebruikers is ook het telefoonnummer buitgemaakt. De aanvallers claimden dat de datadiefstal mogelijk was door middel van scraping.
De gestolen gegevens werden vervolgens aangeboden op internet. De e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de 663.00 bij Substack gestolen e-mailadressen was 53 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend. Getroffen gebruikers zijn via e-mail door Substack ingelicht.
