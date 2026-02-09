Kamervragen over risico's van Chinese laadpalen bij gebouwen Rijksoverheid

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan demissionair ministers Karremans van Economische Zaken, Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Van Weel van Buitenlandse Zaken over de risico's van Chinese laadpalen, die mogelijk bij gebouwen van de Rijksoverheid worden geplaatst. Het zou om meer dan driehonderd laadpalen kunnen gaan die het Rijksvastgoedbedrijf bij zijn ‘kantoorportefeuille’ wil laten installeren, zo liet Trouw onlangs weten.

Naar aanleiding van de berichtgeving hebben het CDA en D66 de bewindslieden om opheldering gevraagd. "In hoeverre acht u het risico reëel dat slimme laadpalen – die verbonden zijn met digitale netwerken en energie-infrastructuur – kunnen worden misbruikt voor spionage, sabotage of verstoring van vitale infrastructuur?", vragen Kamerleden Boswijk, Zwinkels (CDA) en Paternotte (D66).

De ministers moeten ook duidelijk maken hoe bij de aanbesteding voor de laadpalen nationale veiligheidsrisico’s, waaronder cyberveiligheid, databeveiliging en mogelijke ongewenste toegang tot systemen van overheidsgebouwen, zijn meegewogen. Verder willen Boswijk, Zwinkels en Paternotte weten of de ministers bereid zijn om voor vitale of gevoelige overheidslocaties een "Europees, tenzij"-benadering toe te passen bij de inkoop van energie- en laadinfrastructuur. De bewindslieden hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.