Kamervragen over risico's van Chinese laadpalen bij gebouwen Rijksoverheid

maandag 9 februari 2026, 13:37 door Redactie, 4 reacties

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan demissionair ministers Karremans van Economische Zaken, Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Van Weel van Buitenlandse Zaken over de risico's van Chinese laadpalen, die mogelijk bij gebouwen van de Rijksoverheid worden geplaatst. Het zou om meer dan driehonderd laadpalen kunnen gaan die het Rijksvastgoedbedrijf bij zijn ‘kantoorportefeuille’ wil laten installeren, zo liet Trouw onlangs weten.

Naar aanleiding van de berichtgeving hebben het CDA en D66 de bewindslieden om opheldering gevraagd. "In hoeverre acht u het risico reëel dat slimme laadpalen – die verbonden zijn met digitale netwerken en energie-infrastructuur – kunnen worden misbruikt voor spionage, sabotage of verstoring van vitale infrastructuur?", vragen Kamerleden Boswijk, Zwinkels (CDA) en Paternotte (D66).

De ministers moeten ook duidelijk maken hoe bij de aanbesteding voor de laadpalen nationale veiligheidsrisico’s, waaronder cyberveiligheid, databeveiliging en mogelijke ongewenste toegang tot systemen van overheidsgebouwen, zijn meegewogen. Verder willen Boswijk, Zwinkels en Paternotte weten of de ministers bereid zijn om voor vitale of gevoelige overheidslocaties een "Europees, tenzij"-benadering toe te passen bij de inkoop van energie- en laadinfrastructuur. De bewindslieden hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.

Vandaag, 13:49 door _R0N_
Zeuren over Chinese laadpalen maar wel al je data naar de VS sturen.

beetje kansloos.
Vandaag, 13:54 door Anoniem
Door _R0N_: Zeuren over Chinese laadpalen maar wel al je data naar de VS sturen.

beetje kansloos.

Je moet je helaas over beiden toch echt serieuze zorgen maken op dit moment.
Vandaag, 14:32 door Apke
Zijn wij in Nederland of zelfs binnen Europa te dom om zelf laadpalen te maken?

Als de overheid een product uit Nederland koopt, dan wordt daarmee de Nederlandse werkgelegenheid gestimuleerd en blijft, een groot deel, van het geld binnen Nederland.

Een aankoop in China of Amerika betekend dat bestede de Euro's niet bijdragen aan de Nederlandse of Europese economie.

Dit gezegd hebbende:
Ministers maken wetten, maak een wet waarin geregeld is dat dergelijke informatie niet ons land of Europa mag verlaten tenzijn expliciet opgegeven., laadpalen, 'slimme'meters, camera's, enz.
Vandaag, 14:48 door _R0N_
Door Anoniem:
Door _R0N_: Zeuren over Chinese laadpalen maar wel al je data naar de VS sturen.

beetje kansloos.

Je moet je helaas over beiden toch echt serieuze zorgen maken op dit moment.

Ik maak me op dit moment minder zorgen om China dan om de VS.
Image