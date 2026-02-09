Nieuws
image

Rutte: leeftijdsverificatie goksites omzeild via accounts van familie en vrienden

maandag 9 februari 2026, 15:00 door Redactie, 4 reacties

Leeftijdsverificatie van legale goksites wordt vaak omzeild via accounts van volwassen kennissen, familie en vrienden, zo laat demissionair staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen van het CDA. Kamerlid Straatman had de staatssecretaris gevraagd of hij bereid is om in gesprek te gaan met de Kansspelautoriteit om hardere sancties in te voeren voor aanbieders die leeftijdsverificatie omzeilen of niet kunnen garanderen, zoals het direct offline halen van de site en het intrekken van de vergunning.

"De Kansspelautoriteit treedt op in het geval dat een vergunde kansspelaanbieder niet voldoet aan de strenge eisen voor leeftijdsverificatie", antwoordt Rutte. "In gevallen dat de leeftijdsverificatie omzeild wordt bij legale aanbieders gebeurt dit echter vaak via accounts van volwassen kennissen, familie en vrienden. Bij het illegale aanbod kan de leeftijdsverificatie volledig ontbreken of niet voldoende worden gedaan. Daarom vind ik het belangrijk om juist ook in te zetten de aanpak van illegaal aanbod en op denormalisatie van online gokken bij minderjarigen, zodat zij überhaupt niet online willen gaan gokken."

Vorig jaar liet toenmalig staatssecretaris Szabo voor Digitalisering weten dat betrouwbare online leeftijdsverificatie voor online gokken wettelijk is geregeld. "Hierbij wordt een relatief groot aantal persoonsgegevens inclusief het BSN verwerkt voor de leeftijdsverificatie, vaak door middel van het verschaffen van een identiteitsbewijs van de aspirant-speler", aldus Szabo destijds. "Deze verplichting tot leeftijdsverificatie hangt samen met de verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de aspirant-speler. Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is het voorkomen van onmatige deelname aan kansspelen of van kansspelverslaving."

Begin dit legde de Kansspelautoriteit een goksite nog een boete op van 4 miljoen euro, onder andere wegens de mogelijkheid om te gokken zonder zichtbare leeftijdsverificatie. "Bij illegale aanbieders zijn er nauwelijks beperkingen. Zij besteden weinig tot geen aandacht aan verslavingspreventie, spelersbescherming en leeftijdsverificatie", aldus de autoriteit.

Reacties (4)
Reageer met quote
Vandaag, 15:02 door Reinder
"Bij illegale aanbieders zijn er nauwelijks beperkingen. Zij besteden weinig tot geen aandacht aan verslavingspreventie, spelersbescherming en leeftijdsverificatie", aldus de autoriteit.

You don't say..
Reageer met quote
Vandaag, 15:14 door Anoniem
dat dit kan in Nederland
Reageer met quote
Vandaag, 15:51 door Anoniem
"Leeftijdsverificatie van legale goksites wordt vaak omzeild via accounts van volwassen kennissen, familie en vrienden,"

En hier doe je weinig tot niets aan. Als er actief meegewerkt wordt aan het omzeilen van deze regels is het dweilen met de kraan open. Vergelijkbaar met Alcohol, Tabak en Groene blaadjes...... hoe is het mogelijk dat een niet volwassene dit in het bezit heeft? Goeie vraag en een simpel antwoord....... volwassenen helpen niet volwassenen om actief de regels te omzeilen.

Verantwoordelijkheid kun je niet bij 1 partij leggen maar is een gedeelde verantwoordelijkheid => Ouders, Familie, Kennissen, Leverancier, vrienden, de niet volwassene zelf en alle mensen van de wereld (ja ook jij lezer!)
Reageer met quote
Vandaag, 15:52 door Briolet
Als familie of vrienden helpen om de verificatie te omzeilen, is het probleem minder groot. Zij zijn wel meerderjarig en nemen dus zelf de verantwoordelijkheid voor het geval dit gokken tot verslaving leidt. Bij problemen kan dus iemand, die met naam bekend is, aansprakelijk gesteld worden.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image