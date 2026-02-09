Rutte: leeftijdsverificatie goksites omzeild via accounts van familie en vrienden

Leeftijdsverificatie van legale goksites wordt vaak omzeild via accounts van volwassen kennissen, familie en vrienden, zo laat demissionair staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen van het CDA. Kamerlid Straatman had de staatssecretaris gevraagd of hij bereid is om in gesprek te gaan met de Kansspelautoriteit om hardere sancties in te voeren voor aanbieders die leeftijdsverificatie omzeilen of niet kunnen garanderen, zoals het direct offline halen van de site en het intrekken van de vergunning.

"De Kansspelautoriteit treedt op in het geval dat een vergunde kansspelaanbieder niet voldoet aan de strenge eisen voor leeftijdsverificatie", antwoordt Rutte. "In gevallen dat de leeftijdsverificatie omzeild wordt bij legale aanbieders gebeurt dit echter vaak via accounts van volwassen kennissen, familie en vrienden. Bij het illegale aanbod kan de leeftijdsverificatie volledig ontbreken of niet voldoende worden gedaan. Daarom vind ik het belangrijk om juist ook in te zetten de aanpak van illegaal aanbod en op denormalisatie van online gokken bij minderjarigen, zodat zij überhaupt niet online willen gaan gokken."

Vorig jaar liet toenmalig staatssecretaris Szabo voor Digitalisering weten dat betrouwbare online leeftijdsverificatie voor online gokken wettelijk is geregeld. "Hierbij wordt een relatief groot aantal persoonsgegevens inclusief het BSN verwerkt voor de leeftijdsverificatie, vaak door middel van het verschaffen van een identiteitsbewijs van de aspirant-speler", aldus Szabo destijds. "Deze verplichting tot leeftijdsverificatie hangt samen met de verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de aspirant-speler. Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is het voorkomen van onmatige deelname aan kansspelen of van kansspelverslaving."

Begin dit legde de Kansspelautoriteit een goksite nog een boete op van 4 miljoen euro, onder andere wegens de mogelijkheid om te gokken zonder zichtbare leeftijdsverificatie. "Bij illegale aanbieders zijn er nauwelijks beperkingen. Zij besteden weinig tot geen aandacht aan verslavingspreventie, spelersbescherming en leeftijdsverificatie", aldus de autoriteit.