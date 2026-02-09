Franse privacytoezichthouder deelde vorig jaar 78 AVG-boetes uit

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft vorig jaar 78 boetes uitgedeeld aan organisaties en bedrijven voor het overtreden van de AVG. Het ging om een boetebedrag van in totaal 487 miljoen euro. Bijna het gehele boetebedrag kwam voor rekening van twee bedrijven, namelijk Google en Shein. Google moest 325 miljoen euro betalen wegens het tonen van ongevraagde advertenties in de inboxes van Gmail-gebruikers die eruit zagen als e-mails, alsmede het niet hebben van geïnformeerde toestemming voor het plaatsen van trackingcookies .

Shein plaatste zonder toestemming trackingcookies, respecteerde keuzes van gebruikers niet en informeerde gebruikers niet adequaat. CNIL besloot dit met een boete van 150 miljoen euro te bestraffen. Naast de 78 boetes werden ook drie betalingsverplichtingen opgelegd wegens het niet naleven van een door CNIL opgelegd bevel. Naast de opgelegde boetes stuurde CNIL ook 143 keer een bevel naar een organisatie om een geconstateerde AVG-inbreuk te stoppen. Volgens de Franse privacytoezichthouder gaan organisaties vooral de fout in bij het plaatsen van trackingcookies, videosurveillance op de werkvloer en het adequaat beveiligen van persoonsgegevens.