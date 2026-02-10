Belgische politie: iedereen kan slachtoffer worden van internetoplichting

Iedereen kan slachtoffer worden van internetoplichting, zo stelt de Belgische politie, die een nieuwe preventiecampagne is gestart. In 2024 ontving de Belgische politie 65.000 meldingen en aangiften van slachtoffers van cybercriminaliteit. "De vraag is niet of je ooit slachtoffer zal zijn, maar wanneer", zegt Christophe Van Bortel, hoofd van de Regional Computer Crime Unit van de Federale gerechtelijke politie Antwerpen.

Volgens de Belgische politie worden cyberoplichters steeds inventiever. "We kunnen allemaal ten prooi vallen aan internetoplichting." Om burgers bewust van de risico's te maken is de #SCAM preventiecampagne gestart. SCAM staat zowel voor het Engelse woord scam als de afkorting 'Stay Connected. Act Mindfully'. De slogan is bedoeld om internetgebruikers online doordacht te laten handelen.

"De veiligheid van onze burgers waarborgen, ook online, is onze prioriteit. Aan de hand van de preventiecampagne #SCAM willen we de kennis en de reflexen op het vlak van onlinedreigingen, die elk jaar talrijke slachtoffers maken, versterken. Laten we samen met onze partners meewerken aan een veiligere digitale omgeving", aldus de commissaris-generaal van de Federale Politie Eric Snoeck. De komende maanden publiceert de Belgische politie elke dinsdag een artikel op de eigen website om burgers bewust te maken.