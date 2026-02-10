Microsoft kondigt Baseline Security Mode voor Windows 11 aan

Microsoft heeft twee nieuwe initiatieven voor Windows 11 aangekondigd die voor meer security en controle door gebruikers zouden moeten zorgen, zo beweert het techbedrijf. Het gaat om Windows Baseline Security Mode en User Transparency and Consent. De Baseline Security Mode moet ervoor zorgen dat alleen gesigneerde apps, services en drivers kunnen draaien. Windows zal zo met "runtime integrity safeguards" opereren, aldus Microsoft.

De maatregel moet volgens het techbedrijf niet toegestane aanpassingen aan het systeem voorkomen. Gebruikers en systeembeheerders zouden wel de optie hebben om deze beveiligingsmaatregelen voor bepaalde apps te overschrijven. Softwareontwikkelaars zouden kunnen kijken of de beveiligingsmaatregelen van de Windows Baseline Security Mode actief zijn en of er uitzonderingen zijn toegestaan. Dit zou inzicht moeten geven onder welke voorwaarden de software kan draaien.

User Transparency and Consent moet ervoor zorgen dat Windows een venster toont wanneer een applicatie bijvoorbeeld toegang wil tot bestanden, camera of microfoon, of andere software probeert te installeren. Gebruikers kunnen via de vensters informatie over de gevraagde toegang krijgen en die toestaan of weigeren. Ook zal Windows, net zoals nu bij smartphones het geval is, duidelijk gaan weergeven welke applicaties toegang tot gevoelige resources hebben. Gebruikers kunnen dan eenvoudig verleende toegang intrekken. Microsoft is van plan om Windows Baseline Security Mode en User Transparency and Consent gefaseerd uit te rollen. Het techbedrijf stelt dat het later met meer informatie komt.