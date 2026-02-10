VS waarschuwt energiesector na aanvallen via standaard wachtwoorden

Het Amerikaanse cyberagentschap CISA heeft de energiesector in de Verenigde Staten gewaarschuwd na aanvallen via standaard wachtwoorden op de Poolse energiesector. Energiebedrijven worden opgeroepen om meteen al hun standaard wachtwoorden te wijzigen. Eind december werden verschillende onderdelen van de Poolse energiesector, waaronder wind- en zonneparken en een warmtekrachtcentrale, het doelwit van aanvallen. De aanvallers wisten binnen te komen via Fortinet FortiGate-firewalls en standaard inloggegevens, zo liet het Poolse Computer Emergency Response Team (CERT) eind januari in een analyse weten.

Van alle Fortinet-firewalls was de vpn-interface toegankelijk vanaf het internet en konden accounts zonder het gebruik van multifactorauthenticatie inloggen. Hoe de aanvallers toegang tot de apparaten wisten te krijgen is niet bekend, maar uit onderzoek bleek dat sommige van FortiGate-firewalls in het verleden enige tijd kwetsbaar waren geweest. Het ging onder andere om beveiligingslekken die remote code execution mogelijk maken. Door middel van standaard wachtwoorden konden de aanvallers toegang tot verschillende achtergelegen systemen krijgen. Bij de aanval werd ook malafide firmware geupload om zo apparaten te beschadigen, wat mogelijk was doordat er geen firmware-verificatie plaatsvond.

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security stelt dat het rapport van het Poolse CERT drie belangrijke zaken laat zien. Namelijk dat kwetsbare edge devices een belangrijk doelwit voor aanvallers blijven, OT-apparaten zonder firmware-verificatie permanent kunnen worden beschadigd en de aanvallers standaard wachtwoorden gebruikten om toegang tot belangrijke systemen te krijgen. "Beheerders moeten meteen standaard wachtwoorden wijzigen en OT-leveranciers verplichten om wachtwoordwijzigingen in de toekomst door te voeren", aldus het cyberagentschap. Daarnaast worden energiebedrijven opgeroepen om edge devices, zoals firewalls en vpn-servers, die end-of-life zijn te vervangen.