Google mag van Europese Commissie securitybedrijf Wiz overnemen

Google mag van de Europese Commissie securitybedrijf Wiz overnemen, zo heeft Brussel zelf bekendgemaakt. Vorig jaar liet Google weten dat het Wiz voor een bedrag van 32 miljard dollar wil kopen. Wiz biedt cloudbeveiliging en Google wil die diensten gebruiken om de eigen cloudbeveiliging te verbeteren en de mogelijkheid bieden om meerdere clouds van verschillende leveranciers te gebruiken.
Brussel deed marktonderzoek naar de aangekondigde overname en of die marktverstorend zou werken. Volgens de Europese Commissie zijn er meerdere concurrenten waar klanten naartoe kunnen overstappen als Google het beveiligingsplatform van Wiz met de eigen diensten bundelt of in het geval het platform van Wiz alleen met het platform van Google werkt.
De Europese Commissie keek ook of Google door de overname van Wiz toegang tot commercieel gevoelige data van concurrende cloudproviders zou krijgen die ook gebruik van de oplossingen van Wiz maken. Brussel stelt dat de data die Google als gevolg van de overname in handen krijgt niet commercieel gevoelig is, en ook toegankelijk is voor andere beveiligingsaanbieders. De Europese Commissie ziet dan ook geen problemen met de beoogde overname en heeft die onvoorwaardelijk groen licht gegeven.
