Minister: volledige onafhankelijkheid van Amerikaanse tech is een illusie

donderdag 12 februari 2026, 11:05 door Redactie, 6 reacties

Volledige onafhankelijkheid van Amerikaanse technologie is een illusie, zo stelde demissionair minister Karremans gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de dreigende overname van Solvinity. Volgens de bewindsman zijn problemen met de Europese interne markt de reden dat er op dit moment geen alternatieven voor Amerikaanse tech beschikbaar zijn. Iets wat volgens beveiligingsexpert Bert Hubert niet het geval is.

"Totale strategische autonomie is een illusie, ook op digitaal vlak. We kunnen niet totaal onafhankelijk worden van bijvoorbeeld andere wereldeconomieën, ook niet op het terrein van digitale zaken; dat is ook helemaal niet nastrevenswaardig. Als ik alleen al rondkijk in deze Kamer, zie ik iPhones, iPads, MacBooks en Apple-logo's; ja, ik zie ze daar ook! Dat zijn allemaal Amerikaanse producten. O ja, de heer Dassen heeft natuurlijk een Europese telefoon! Dat gaat hij nu waarschijnlijk vertellen. Maar hij is dan de enige, denk ik", stelde Karremans.

De minister merkte op dat negentig procent van alle data in handen is van drie Amerikaanse cloudpartijen. "Dat zijn dus geen Europese partijen. Daar is overigens een volstrekt heldere reden voor, maar daar kom ik zo op." Karremans voegde toe dat in de Tweede Kamer ingediende moties voor Europese clouddiensten de situatie niet gaan veranderen. "Dat kan alleen als je als overheid de randvoorwaarden schept waarmee dat kan. Nogmaals, ik zou natuurlijk liever een heel ander verhaal willen vertellen, maar zo'n Europees alternatief hebben we morgen of overmorgen of volgende maand gewoon niet geregeld", reageerde de bewindsman.

Volgens Karremans beschikken de Verenigde Staten over een werkende interne markt, waardoor techbedrijven snel kunnen opschalen. Iets wat in Europa volgens de minister ontbreekt. "We zitten nu in de Olympische Winterspelen. Je hebt de schans nodig, maar je moet er wel hard vanaf kunnen. In Amerika kan je daar hard vanaf, maar in Europa niet. Dan kun je vliegen naar de rest van de wereld. Dat is natuurlijk precies het verschil. Daarom lukt het Amerikaanse techgiganten wel om het zo snel te doen en Europese gigantjes niet. Die laatsten zijn er eigenlijk niet."

Kamerleden lieten Karremans weten dat de overheid een aanjagende functie kan hebben, om zo Europese alternatieven op weg te helpen. "Ik ben het er ook mee eens dat je dat moet doen. Alleen kan je dat pas doen als die volwaardige alternatieven er zijn. Daarvoor heb je eerst die werkende interne markt nodig", antwoordde Karremans. Volgens beveiligingsexpert Bert Hubert ligt het probleem niet bij Europese tekortkomingen. "We geven miljarden per jaar exclusief aan de VS voor matige software. Daar ligt het probleem."

Garanties over datatoegang

Meerdere Kamerleden lieten tijdens het debat blijken dat ze zich zorgen maken dat de Amerikaanse overheid toegang tot gegevens kan krijgen als Solvinity wordt overnomen. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. SGP-Kamerlid Stoffer vroeg aan demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering of het kabinet zwart-op-wit kan garanderen dat voor DigiD en MijnOverheid geen enkele buitenlandse rechtsmacht toegang kan afdwingen tot gevoelige data of sleutels.

"Solvinity handelt binnen de kaders van de Nederlandse en Europese wetgeving", antwoordde Van Marum. "Wij kunnen niet zwart-op-wit garanderen dat geen enkele buitenlandse macht toegang kan afdwingen tot gevoelige overheidsdata. Logius heeft maatregelen genomen om de veiligheid en de beschikbaarheid van de diensten te waarborgen en daarmee misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Tegelijkertijd geldt dat het tegen kwade opzet altijd lastig wapenen is, ongeacht voor welke leverancier wordt gekozen."

Reacties (6)
Vandaag, 11:14 door Anoniem
Raar standpunt. "Niet het nastreven waardig". De vraag zou europese aanbod moeten doen groeien wat dan weer goed is voor de interne markt. Iemand van zijn partij moet dit nog maar eens uitleggen. Ik doe geen uitspraken over op welke manier het zou moeten lopen maar het uberhaubt niet nastreven is raar. Volledige onafhankelijkheid is idd heel heel moeilijk haalbaar. Maar niet het nastreven waardig? Bijzondere woordkeuze.
Vandaag, 11:35 door Anoniem
Het gaat ook niet alleen om Amerikaans, het gaat om autonomie en een werkend exit plan als wat dan ook niet beschikbaar is of ermee gedreigd gaat worden. Dat kan ook de IT leverancier om de hoek zijn die z'n rekeningen niet betaald krijgt en de stekker eruit wil trekken. Ik noem maar wat :-)

Het wordt laatste tijd wel erg tunnel visie op Amerikaans, Chinees, Russisch of wat dan ook gedaan, maar dat is te simpel of misschien wel te ingewikkeld juist.
Vandaag, 11:40 door Anoniem
Illusie ? Helemaal niet. We kunnen in Nederland prima software ontwikkelen, er moet alleen een wil zijn. Met zo'n statement kom je nergens...
Vandaag, 11:40 door Anoniem
ja hoor de minister is wakker.hoera...in de jaren 60 70 80 waren ze niet zo bij de hand in Europa...wat hi Tech betreft...en het zou nu ano 2026 nog niet werken wat Europa betreft h t.....
Vandaag, 11:49 door Anoniem
De belangrijke redenen voor de Amerikaanse cloudproviders zijn: de nieuwste technieken en (nog) goedkoper.
Als de overheid wil dat men naar een Europese cloud wil, dan moeten ze dit regelen en ook wettelijk afdwingen.
Dit gaat ook veel geld kosten, omdat er geinvesteerd moet worden.
Ook moet je nieuwe datacenters toelaten.
De Amerikaanse datacenters hebben dit allemaal al voor elkaar (die zijn er al jaren).
Vandaag, 11:56 door Anoniem
Volledige onafhankelijkheid van Amerikaanse technologie is een illusie, zo stelde demissionair minister Karremans gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de dreigende overname van Solvinity.
Die illusie hebben ze in Nederland zelf gecreëerd. Als iemand in dit land in een garage zijn bedrijfje begint (zoals Apple), dan zeggen ze in de VS: "word maar eerst groot, en daarna kun je belasting betalen". Maar hier zeggen ze: "Je moet eerst forse hoeveelheden belasting betalen" en daardoor blijf je meestal maar heel klein in dit stomme land.
