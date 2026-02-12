Privacytoezichthouders bezorgd over Brussels plan om AVG te verzwakken

Europese privacytoezichthouders maken zich zorgen over het plan van de Europese Commissie om de AVG te verzwakken en roepen Europese beleidsmakers op om hier niet in mee te gaan. De Europese privacytoezichthouder EDPS en de nationale Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB zijn met een gezamenlijke opinie gekomen waarin ze kritiek uiten op verschillende aanpassingen die Brussel aan de AVG wil doorvoeren.

De Europese Commissie presenteerde eind vorig jaar de "digital omnibus", waarmee onder andere de AVG op verschillende onderdelen wordt verzwakt. Zo wil Brussel de definitie van persoonsgegevens wijzigen. Ook staat het voorstel de verwerking van bijzondere persoonsgegevens toe voor verificatiedoeleinden en voor de ontwikkeling en exploitatie van AI-modellen. Brussel claimt dat dit de concurrentiekracht van de EU moet versterken en het eenvoudiger voor bedrijven moet maken om binnen de EU te opereren.

Verder stelt het voorstel geautomatiseerde besluitvorming toe en wordt de plicht tot het melden van datalekken uitdrukkelijker beperkt tot gevallen waarin het lek daadwerkelijk nadelige gevolgen voor personen kan hebben, en de termijn waarbinnen het lek gemeld moet worden gaat van 72 naar 96 uur. Ook wordt geregeld dat ‘gerechtvaardigd belang’ een grondslag is om AI-modellen te trainen.

De Europese privacytoezichthouders zijn tegen het voorstel om de definitie van persoonsgegevens te wijzigen en roepen het Europees Parlement en de EU-lidstaten om hier niet mee akkoord te gaan. "Vereenvoudiging is essentieel om bureaucratie tegen te gaan en de concurrentiekracht van de EU te versterken, maar dit mag niet ten koste gaan van fundamentele rechten", zegt EDPB-voorzitter Anu Talus.

De privacytoezichthouders zijn ook tegen het plan van Brussel om de eigen bevoegdheden uit breiden, zodat de Europese Commissie straks zelf kan beslissen wat als gepseudonimiseerde persoonlijke data geldt. "De Europese Commissie mag niet via een uitvoeringsbesluit bepalen wat na pseudonimisering geen persoonlijke data meer is, aangezien dit direct de toepassing van de AVG raakt", zo waarschuwen de toezichthouders.

"De onafhankelijke toezichthouders hebben de belangrijke aanpassingen genoemd voor wat ze zijn: geen 'technische aanpassingen' of 'vereenvoudiging', maar beperking van het recht op privacy voor EU-burgers", zegt privacy-activist Max Schrems in een reactie.