Belastingdienst: geen Europees alternatief beschikbaar voor Microsoft 365

Er is op dit moment geen Europees alternatief beschikbaar voor Microsoft, zo stelt de Belastingdienst. Zelfs als dit alternatief er zou zijn kost het de fiscus, afhankelijk van de te configureren oplossing, enkele jaren om dit te implementeren, aldus demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën. De bewindsman reageerde op Kamervragen over de overstap van de Belastingdienst naar Microsoft 365.

Volgens Heijnen heeft de Belastingdienst in 2021 gekozen voor de implementatie van M365 bij het inrichten van de werkplekken en het vervangen en moderniseren van de werkomgeving. "De (geo)politieke situatie was destijds anders dan nu en het beperken van de afhankelijkheid van niet-Europese partijen speelde toen een beperktere rol in de afwegingen", voegt de bewindsman toen.

Heijnen merkt op dat er de afgelopen maanden overleg is geweest met de Belastingdienst, CIO Rijk en het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaruit naar voren is gekomen dat er op dit moment geen alternatief is voor de overstap naar Microsoft 365, anders dan gebruik te blijven maken van de huidige verouderde werkomgeving. "De Belastingdienst heeft aangegeven dat ze sindsdien opnieuw onderzocht hebben of er nu wel Europese alternatieven zijn. Uit verkennende gesprekken blijkt dat er op dit moment nog geen volledig geïntegreerd Europees alternatief is voor M365", gaat de staatssecretaris verder.

GroenLinks-PvdA, D66 en Volt wilden van Heijnen weten of hij bereid is om samen met de Belastingdienst te kijken wat er nodig is om alsnog af te zien van de overstap naar Microsoft en zo snel mogelijk een Europees alternatief te realiseren. "Volgens de Belastingdienst is er op dit moment geen geïntegreerd Europees alternatief, met een vergelijkbaar niveau als M365, beschikbaar. Zelfs als dit alternatief er zou zijn kost het de Belastingdienst, afhankelijk van de te configureren oplossing, enkele jaren om dit te implementeren. Dit betekent dat er in de tussentijd wordt doorgewerkt op een nieuwe werkplek waarbij rekening is gehouden met de implementatie van M365", antwoordt de bewindsman.

"Niet naïef"

Kamerleden Kathmann (GroenLinks-PvdA), El Boujdaini (D66) en Dassen (Volt) wilden ook van Heijnen weten of hij het acceptabel vindt dat het mailverkeer van de Belastingdienst, waarin fiscale informatie en informatie over ‘rulings’ wordt gecommuniceerd, straks afhankelijk wordt van Microsoft. "De Belastingdienst werkt continu aan het creëren van meer bewustzijn bij medewerkers om nog bewuster om te gaan met het versturen van gevoelige informatie. Daarvoor worden werkinstructies opgesteld om te voorkomen dat gevoelige informatie zoals rulings in de cloud kunnen belanden", reageert de staatssecretaris.

Heijnen kreeg ook de vraag of hij het acceptabel vindt dat mailverkeer van de Belastingdienst onder Amerikaanse surveillancewetgeving valt en hoe zich dit verhoudt tot de fiscale geheimhoudingsplicht. "Ik ben niet naïef over de mogelijkheid dat de informatie waarover de Belastingdienst beschikt interessant kan zijn voor de Amerikaanse overheid", antwoordt de staatssecretaris. Die stelt dat de Belastingdienst zich bewust is van de werking van de Amerikaanse surveillancewetgeving. "Dit risico is meegewogen in de risicoanalyse en waar mogelijk beperkt. Zoals ik ook heb aangegeven in antwoord op uw eerdere vragen betekent de overstap naar M365 een vergroting van de afhankelijkheid van de Verenigde Staten."

Kathmann, El Boujdaini en Dassen vroegen ook of Heijnen de garantie van Microsoft, dat het bedrijf zich tegen alle vormen van politieke druk vanuit de VS zal verzetten, kan hard maken. De bewindsman stelt dat Microsoft in een extreem geval onder statelijke druk gedwongen kan worden om te stoppen met leveren van diensten. "Dit is in de recente geschiedenis alleen onder specifieke sanctiewetgeving gebeurd. Daarbij wil ik wel opmerken dat dit, tot op zekere hoogte, ook geldt voor on-premises oplossingen. Want ook daar is sprake van afhankelijkheid van Amerikaanse techleveranciers."