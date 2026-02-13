AP kritisch op zelfontwikkelde applicaties Belastingdienst: 'risico voor burger'

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is kritisch op honderden applicaties die de Belastingdienst zelf heeft ontwikkeld en gebruikt en onder andere op het gebied van privacy en informatiebeveiliging niet altijd aan de regels voldoen, zoals de AVG. Dat brengt risico’s met zich mee voor de rechten en vrijheden van burgers, aldus de privacytoezichthouder.

De fiscus maakt gebruik van honderden Lokaal Ontwikkelde Applicaties (LOA’s). Deze applicaties, waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn door de Belastingdienst zelf gebouwd, buiten de daarvoor bestemde beleidskaders. De AP deed onderzoek naar de LOA's bij de Belastingdienst en concludeert dat er onvoldoende gestuurd wordt om de applicaties te laten voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving op het punt van de bescherming van persoonsgegevens.

"Er is geen inzicht in de mate waarin de applicaties aan de wet- en regelgeving voldoen. Burgers lopen daardoor het risico dat er onzorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan, bijvoorbeeld doordat gegevens langer worden bewaard dan nodig, niet voldoende worden beveiligd, dat verouderde gegevens niet worden verwijderd of zelfs dat op basis van verouderde gegevens verkeerde beslissingen worden genomen", aldus de AP in een brief aan de Directeur-Generaal van de Belastingdienst.

In het geval van de exportmogelijkheden van deze applicaties concludeert de AP dat de Belastingdienst onvoldoende zicht heeft op welke gegevens mogelijk buiten de beveiligde omgeving van de organisatie terechtkomen. Zo beschikt 65 procent van de onderzochte applicaties over een exportfunctie. Verder blijkt dat voor minder dan de helft van de onderzochte applicaties een risicoanalyse was uitgevoerd.

De AP zag verder dat het autorisatiebeheer van deze applicaties niet in alle gevallen voldeed aan de daarvoor gestelde eisen. "Logging en monitoring van gebruikersraadplegingen, een beveiligingsmaatregel die de risico’s van een gebrekkig autorisatiebeheer kan adresseren, bleek nagenoeg niet te zijn geïmplementeerd", schrijft de toezichthouder in de brief.

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat de Belastingdienst controle over het gebruik en bestaan van deze applicaties moet krijgen. De toezichthouder doet hiervoor ook verschillende aanbevelingen. Zo moet de fiscus een plan opstellen hoe en binnen welke termijn deze LOA's naar reguliere applicaties worden omgezet en in welke situaties met het gebruik van de LOA's moet worden gestopt. Tevens moet de toegang van de LOA's tot bronsystemen met gegevens worden beperkt.

Demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën laat in een reactie op de brief weten dat de Belastingdienst ook de komende periode stuurt op het terugdringen van LOA’s (pdf). "Dit wordt versterkt door medewerkers actief te informeren over het beleid rondom LOA’s", aldus de bewindsman. Tevens wordt er gewerkt aan een plan van aanpak om een centraal overzicht van alle LOA's te krijgen en door de AP aanbevolen maatregelen te implementeren. De staatssecretaris voegt toe dat de Tweede Kamer over de vorderingen op dit plan van aanpak periodiek zal worden geïnformeerd.