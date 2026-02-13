'Meta gaat camerabrillen dit jaar van gezichtsherkenning voorzien'

Meta is van plan om de eigen camerabrillen dit jaar van gezichtsherkenning te voorzien, zo stelt The New York Times op basis van bronnen die met de plannen bekend zijn. Gebruikers zouden via de gezichtsherkenning mensen moeten kunnen identificeren en informatie over hen via de AI-assistent van Meta moeten krijgen. Meta zou nog onderzoeken hoe de technologie mensen kan herkennen.

Mogelijke opties zijn het herkennen van mensen die de brildrager al kent, omdat ze met elkaar verbonden zijn op een Meta-platform. Een andere optie is het identificeren van mensen die de brildrager niet kent, maar die een openbaar account op een Meta-platform hebben, zoals Facebook of Instagram. De feature zou mensen niet de mogelijkheid geven om alle voorbijgangers op te zoeken, als een soort generieke gezichtsherkenningstool.

Verder zou Meta in een interne memo hebben gesteld dat de politieke ophef in de Verenigde Staten een goed moment is om de feature uit te rollen. Volgens de memo zullen in een "politiek dynamische omgeving" veel maatschappelijke organisaties die normaliter het techbedrijf aanvallen nu met andere onderwerpen bezig zijn. De American Civil Liberties Union waarschuwt dat gezichtsherkenning een bedreiging vormt voor de anonimiteit waar iedereen op vertrouwt en de technologie tot allerlei misbruik leidt.

De plannen zijn nog niet definitief en Meta zou zelf in een intern document hebben aangegeven dat de feature "veiligheids- en privacyrisico's" met zich meebrengen, aldus The New York Times.