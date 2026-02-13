Deurbelcamera Ring onder vuur over nieuwe feature: 'surveillance-nachtmerrie'

Deurbelcamera Ring is onder vuur komen te liggen vanwege een nieuwe feature waarmee het bedrijf stelt dat gebruikers kunnen helpen om weggelopen huisdieren te vinden. Critici spreken van een surveillance-nachtmerrie en massasurveillance. Tijdens de finale van de Amerikaanse Superbowl afgelopen zondag werd een advertentie van Ring getoond, waarin de nieuwe "Search Party" feature werd gedemonstreerd.

Via Search Party kunnen Ring-deurbelcamera's worden gebruikt voor het opsporen van weggelopen honden en andere huisdieren in de buurt. "Wat deze advertentie niet laat zien is dat Ring ook gezichtsherkenning voor mensen heeft uitgerold. Ik heb ze hier maanden geleden over geschreven. Hun antwoord? Ze vragen niet om je toestemming. Dit gaat duidelijk niet over honden - het gaat over massasurveillance", aldus de Amerikaanse senator Ed Markey op X.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF spreekt van een surveillance-nachtmerrie. "De Super Bowl-advertentie van Amazon Ring liet een beeld zien van onze straten dat iedereen een ongemakkelijk gevoel zou moeten geven over het doel van het bedrijf om onze privacy in de openbare ruimte weg te nemen." Eerder stelde de EFF al dat Search Party eenvoudig door opsporingsdiensten kan worden gebruikt voor het volgen van mensen. De feature staat standaard voor Amerikaanse gebruikers ingeschakeld.

Tegelijkertijd met de aankondiging van Search Party kwam Ring ook met een andere feature genaamd "Familiar Faces”. Via deze optie kunnen Ring-gebruikers mensen taggen, zodat die in de toekomst door de camera worden herkend. Wanneer ingeschakeld zal de deurbelcamera de gezichten van alle voorbijgangers scannen om deze bekenden vervolgens te herkennen. Tegenover The Verge claimt Ring dat Search Party niet in staat is om menselijke biometrie te verwerken. Verder voegt het bedrijf toe dat de Familiar Faces feature losstaat van Search Party en op individueel accountniveau werkt. "Dit zijn geen tools voor massasurveillance", aldus een woordvoerder.

Privacyexpert Chris Gilliard laat aan 404 Media weten dat de Superbowl-advertentie een onhandige poging van Ring is om een schattig gezicht op een enigszins dystopische realiteit te plakken. "Wijdverbreide surveillance door een bedrijf dat nauwe banden heeft met opsporingsdiensten en andere surveillancebedrijven die net zo invasief zijn." Ook in veel van de bijna vijftienhonderd reacties op de advertentie uiten mensen hun zorgen. "Als ze een hond kunnen identificeren kunnen ze jou identificeren" en "dit is een dystopie die werkelijkheid wordt", zijn enkele van de reacties.