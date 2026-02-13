Nieuws
Politie lekt vertrouwelijke documenten door onbedoeld delen van downloadlink

vrijdag 13 februari 2026, 16:11 door Redactie, 3 reacties

De politie heeft vertrouwelijke documenten gelekt doordat het onbedoeld een downloadlink met een verdachte deelde. De verdachte had gisteren in verband met een lopend onderzoek contact opgenomen met de politie. De man stelde dat hij beelden in bezit had die mogelijk voor dit onderzoek relevant waren. De agent met wie de man contact had besloot een link naar de verdachte te sturen zodat die de beelden kon uploaden.

"Door een vergissing werd niet een uploadlink, maar een downloadlink gedeeld, waardoor de man de mogelijkheid had om vertrouwelijke politiedocumenten te downloaden", zo laat de politie vandaag weten. De man maakte gebruik van de downloadlink en kon zo de vertrouwelijke politiedocumenten downloaden. De politie ontdekte dit en vroeg de man om de documenten te verwijderen, maar die wilde hier volgens de politie 'iets voor terug'.

De politie heeft daarop de verdachte, een 40-jarige man uit Ridderkerk, wegens computervredebreuk aangehouden. "Als je een downloadlink toegestuurd krijgt, terwijl je weet dat je een uploadlink zou moeten krijgen, er duidelijk gezegd wordt vervolgens niet te downloaden en ervoor kiest de bestanden toch te downloaden, dan maak je je mogelijk schuldig aan computervredebreuk", aldus de politie.

Bij de aanhouding is ook de woning van de verdachte doorzocht om de vertrouwelijke bestanden weer veilig te stellen en mogelijke verspreiding te voorkomen. De politie zegt dat het geen aanwijzing heeft dat de bestanden verder zijn verspreid. Wel is er melding van een datalek gedaan en wordt er verder onderzoek verricht. Waarvan de man in het andere onderzoek verdacht wordt laat de politie niet weten.

Vandaag, 16:29 door Anoniem
Lekker bezig met het beschermen van de burgers!
Vandaag, 16:34 door Anoniem
Ja wat zo jammer is dat de politie geen verstand IT.... slecht zaak....zeg ik als 75 jarige it er...
Vandaag, 16:36 door Aap uit de mouw
Interessant dat ze een makkelijke link kunnen maken zodat mensen zonder verdere verificatie erop los kunnen downloaden.
Hoewel de politie een domme fout maakte had de 'verdachte' niet veel anders kunnen verwachten bij zijn reactie.
