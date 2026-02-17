OM wil meer flitscamera's die vasthouden van telefoon detecteren

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat er meer flitscamera's komen die detecteren of bestuurders een telefoon vasthouden. De "focusflitser" wordt sinds begin vorig jaar op allerlei locaties in Nederland ingezet. De camera registreert alle bestuurders die langsrijden. "Als de camera vermoedt dat een bestuurder een telefoon of ander elektronisch apparaat vasthoudt, worden de foto's ter beoordeling automatisch naar het CJIB verstuurd", aldus het OM. Bij het CJIB worden de foto's door een boa beoordeeld.

"Wanneer de focusflitser geen telefoon of ander elektronisch apparaat kan detecteren, worden deze foto's direct vernietigd. Het gezicht van een eventuele bijrijder wordt automatisch afgeschermd", zo laat het OM verder weten. Dat stelt dat bij de meeste foto’s het gezicht van de bestuurder wordt afgedekt door de daklijn van de auto. "Het is mogelijk dat het gezicht van de bestuurder toch zichtbaar is op de foto. Bijvoorbeeld wanneer de overtreder de telefoon aan het oor vasthoudt. Dit is geen reden voor vernietiging van de boete."

Vorig jaar zijn er via focusflitsers ruim 73.000 boetes uitgedeeld, zo meldt het OM vandaag. Dat is van plan om het aantal focusflitsers dit jaar te vergroten tot vijftig. Naast de focusfliters gebruikt de politie ook sinds 2021 de MONOcam om automobilisten met een mobiele telefoon in de hand te detecteren. De bijbehorende software stelt de camera in staat om bestuurders te 'herkennen' die een apparaat in de hand hebben. De focus ligt specifiek op het vasthouden; er is geen noodzaak om aan te tonen dat de bestuurder daadwerkelijk belt, appt, een navigatiesysteem bedient of een playlist afgaat, aldus de politie.