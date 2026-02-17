Nieuws
FD: Odido bewaart gegevens overgestapte klanten langer dan afgesproken

dinsdag 17 februari 2026, 10:58 door Redactie, 4 reacties

Telecombedrijf Odido bewaart gegevens van overgestapte klanten langer dan afgesproken, zo meldt het Financieele Dagblad vandaag. Oud-klanten die al vijf of tien jaar geleden naar een andere provider overstapten kregen deze week een e-mail van Odido dat ook hun persoonlijke gegevens bij de hack van het klantcontactsysteem zijn buitgemaakt. Bij de aanval wisten aanvallers de data van 6,2 miljoen mensen te stelen.

Op de eigen website stelt Odido dat het een termijn van twee jaar hanteert nadat alle wederzijdse verplichtingen zijn afgehandeld. "Had je na je overstap nog openstaande rekeningen, servicevragen die nog niet afgehandeld waren, dan is de 2 jaar gestart op het moment dat rekeningen betaald zijn en vragen afgehandeld waren", aldus de provider op een informatiepagina over het incident.

In een reactie tegenover het FD zegt Odido dat het meer tijd nodig heeft om uit te zoeken hoe het komt dat gegevens langer dan twee jaar worden bewaard. Ook kon het bedrijf nog niet aangeven om hoeveel klanten het gaat. "We zien vaker dat er geen goed proces voor bewaartermijnen is ingericht, dus dit verbaast me niet", zegt privacyadvocaat Daniëlle Molenkamp. De Autoriteit Persoonsgegevens laat aan de krant weten dat het de zaak in de gaten houdt.

Reacties (4)
Vandaag, 11:06 door Anoniem
Laksheid, niet belangrijk genoeg, kost teveel en levert te weinig op want alles is goed beveiligd, altijd handig voor toekomstige reclamecampagnes, noem maar op.

Er is altijd wel een goede reden om niet te doen wat je belooft. We zullen wel weer mooie beloftes horen over verbeterde processen en techniek. Als het kalf verdronken is... Odido is op dat punt niet de enige.
Vandaag, 11:07 door Anoniem
Ik had gisteren gelezen dat er ook informatie was gelekt van oud-klanten. Maar omdat er geen termijn bijstond, kon ik ook niet daarop een melding maken aan deze website.

Maar nu blijkt dus dat de oud-klanten info langer is bewaard dan is toegestaan. Dit is echt slechte zaak.
Vandaag, 11:10 door Anoniem
Honderden klanten zijn inmiddels overgestapt n.a.v. deze megalek. Artikel staat op het AD.
https://www.ad.nl/tech/honderden-internetklanten-odido-stappen-over-na-megalek-het-is-niet-niets-wat-daar-gebeurd-is~a227c7a3/
Vandaag, 11:14 door Anoniem
Oei, de AP laat weten de zaak in de gaten te houden. Nou, dat wordt bibberen bij Odido, die zegt tijd nodig te hebben om te achterhalen hoe het kan dat er gegevens tot 10 jaar terug te vinden zijn ondanks de boude bewering dat men zich houdt aan de 2 jaar bewaartermijn. Zeker tijd nodig om een stagiaire te zoeken om die als schuldige aan te wijzen? En dan gaat de AP hier in mee en op naar het volgende grote datalak. Ik vind dat er, zeker nu Odido zich verschuilt achter de door zichzelf gestelde regels geen vergoedingen uit te keren, ook bij bewezen schade, er een massaclaim opgestart mag worden waarbij Odido maar eens als voorbeeld gesteld moet worden dat (grote) bedrijven niet overal mee weg mogen komen.
