FD: Odido bewaart gegevens overgestapte klanten langer dan afgesproken

Telecombedrijf Odido bewaart gegevens van overgestapte klanten langer dan afgesproken, zo meldt het Financieele Dagblad vandaag. Oud-klanten die al vijf of tien jaar geleden naar een andere provider overstapten kregen deze week een e-mail van Odido dat ook hun persoonlijke gegevens bij de hack van het klantcontactsysteem zijn buitgemaakt. Bij de aanval wisten aanvallers de data van 6,2 miljoen mensen te stelen.
Op de eigen website stelt Odido dat het een termijn van twee jaar hanteert nadat alle wederzijdse verplichtingen zijn afgehandeld. "Had je na je overstap nog openstaande rekeningen, servicevragen die nog niet afgehandeld waren, dan is de 2 jaar gestart op het moment dat rekeningen betaald zijn en vragen afgehandeld waren", aldus de provider op een informatiepagina over het incident.
In een reactie tegenover het FD zegt Odido dat het meer tijd nodig heeft om uit te zoeken hoe het komt dat gegevens langer dan twee jaar worden bewaard. Ook kon het bedrijf nog niet aangeven om hoeveel klanten het gaat. "We zien vaker dat er geen goed proces voor bewaartermijnen is ingericht, dus dit verbaast me niet", zegt privacyadvocaat Daniëlle Molenkamp. De Autoriteit Persoonsgegevens laat aan de krant weten dat het de zaak in de gaten houdt.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.