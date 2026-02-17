FD: Odido bewaart gegevens overgestapte klanten langer dan afgesproken

Telecombedrijf Odido bewaart gegevens van overgestapte klanten langer dan afgesproken, zo meldt het Financieele Dagblad vandaag. Oud-klanten die al vijf of tien jaar geleden naar een andere provider overstapten kregen deze week een e-mail van Odido dat ook hun persoonlijke gegevens bij de hack van het klantcontactsysteem zijn buitgemaakt. Bij de aanval wisten aanvallers de data van 6,2 miljoen mensen te stelen.

Op de eigen website stelt Odido dat het een termijn van twee jaar hanteert nadat alle wederzijdse verplichtingen zijn afgehandeld. "Had je na je overstap nog openstaande rekeningen, servicevragen die nog niet afgehandeld waren, dan is de 2 jaar gestart op het moment dat rekeningen betaald zijn en vragen afgehandeld waren", aldus de provider op een informatiepagina over het incident.

In een reactie tegenover het FD zegt Odido dat het meer tijd nodig heeft om uit te zoeken hoe het komt dat gegevens langer dan twee jaar worden bewaard. Ook kon het bedrijf nog niet aangeven om hoeveel klanten het gaat. "We zien vaker dat er geen goed proces voor bewaartermijnen is ingericht, dus dit verbaast me niet", zegt privacyadvocaat Daniëlle Molenkamp. De Autoriteit Persoonsgegevens laat aan de krant weten dat het de zaak in de gaten houdt.