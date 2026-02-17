Ouderenbond hekelt opkomst pin-only winkels: 'raakt zelfstandigheid ouderen'

Ouderenbond ANBO-PCOB hekelt de opkomst van winkels waar klanten alleen door middel van pin kunnen betalen. "Voor een groep ouderen is contant geld geen voorkeur, maar noodzaak", zegt Anneke Sipkens van de ANBO-PCOB tegenover De Telegraaf. "Als zij niet meer met cash kunnen betalen, raken ze hun zelfstandigheid kwijt. Dat is onacceptabel in een vergrijzende samenleving."

Volgens de ouderenbond is voor ruim twee miljoen Nederlandse senioren contant geld essentieel. "Zo’n dertig procent van de ouderen doet vaak betalingen met contant geld. Veel ouderen vinden het fijn om met contant geld te betalen omdat ze eraan gewend zijn. Maar niet alleen voor ouderen is het wenselijk contant te kunnen blijven betalen. Het zorgt voor veel overzicht in je huishoudboekje. Bovendien hebben mensen het gevoel dat het veiliger is om met contant geld te betalen", liet Eric Brendel van ANBO-PCOB eerder op NPO Radio 1 weten.

Sipkens stelt dat voor veel ouderen pinnen niet vanzelfsprekend is. "Sommigen hebben moeite met digitale middelen, anderen vertrouwen het niet of zijn bang om fouten te maken. Maar er is ook een grote groep die bewust kiest voor contant geld, omdat het overzicht biedt. Wat in de portemonnee zit, is wat er te besteden is. Geen onverwachte afschrijvingen, geen digitale rompslomp."

Nederland kent geen acceptatieplicht, waardoor winkeliers contant geld mogen weigeren. "Dat maakt de positie van ouderen kwetsbaar. Wie niet digitaal mee kan of wil, staat juridisch met lege handen en dat is een situatie die wij niet willen", voegt Sipkens toe. In januari maakte demissionair minister Heinen van Financiën bekend dat hij de invoering van een acceptatieplicht voor contant geld in Nederland wil uitstellen, totdat Europa een akkoord heeft bereikt over een EU-brede acceptatieplicht.

Bij de behandeling van het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen heeft de Tweede Kamer eind 2024 ook een amendement van de SP en SGP aangenomen voor een acceptatieplicht van contante betalingen tot drieduizend euro. Oorspronkelijk zou de Nederlandse acceptatieplicht voor contant geld in 2027 moeten ingaan. Minister Heinen was tegen het amendement zoals dat door de Tweede Kamer in 2024 werd aangenomen. In Europa wordt ook gesproken over het invoeren van een Europabrede acceptatieplicht voor contant geld. De minister wil daar nu op wachten.