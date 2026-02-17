Kamer wil opheldering van minister over groot datalek bij Odido

In de Tweede Kamer zijn vragen aan demissionair ministers Karremans van Economische Zaken gesteld over het grote datalek bij Odido, waar de gegevens van 6,2 miljoen mensen door criminelen werden gestolen. D66-Kamerleden El Boujdaini en Schoonis willen onder andere weten of er sprake is van nalatigheid of onvoldoende naleving van de AVG door Odido. Ook vragen ze of de telecomprovider het datalek op tijd bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gemeld.
De twee Kamerleden vragen de minister ook of hij aanleiding ziet om aanvullende eisen of toezichtmaatregelen voor telecomproviders te treffen, om zo grootschalige datalekken te voorkomen. De bewindsman moet tevens duidelijk maken of hij een rol voor de overheid ziet weggelegd om bedrijven en burgers te ondersteunen bij het beperken van schade na grootschalige datalekken.
"Acht u de oproep van Odido aan klanten om “extra alert” te zijn voldoende, of ziet u een verantwoordelijkheid voor aanvullende beschermingsmaatregelen richting getroffen klanten?", willen El Boujdaini en Schoonis verder weten. De Kamerleden vragen daarnaast op welke manier de Autoriteit Persoonsgegevens op het incident toezicht houdt en over voldoende bevoegdheden en capaciteit beschikt om dit adequaat te doen.
Als laatste is Karremans gevraagd welke lessen hij uit dit incident trekt voor het beleid richting de markt op het gebied van de weerbaarheid van organisaties die grote hoeveelheden persoonsgegevens verwerken. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.
