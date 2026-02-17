Britse overheid adviseert mkb firewall, updates en toegangsbeveiliging

De Britse overheid is een nieuwe bewustzijnscampagne voor het mkb gestart genaamd "lock the door" om ervoor te zorgen dat bedrijven hun cybersecurity verbeteren. Bedrijven worden opgeroepen om vijf technische maatregelen te nemen, namelijk het gebruik van firewalls, patchmanagement om updates binnen 14 dagen te installeren, veilige configuraties, toegangsbeveiliging zodat kwaadwillenden geen toegang tot gevoelige gegevens en systemen krijgen en bescherming tegen malware.

De vijf beveiligingsmaatregelen worden door de Britse autoriteiten bestempeld als de "Cyber Essentials". Bedrijven die de maatregelen toepassen krijgen veel minder vaak met beveiligingsincidenten te maken dan ondernemingen die de maatregelen niet treffen, aldus de autoriteiten. Veel bedrijven passen de Cyber Essentials echter niet toe, zo laat onderzoek zien. Dertig procent van de ondervraagde Britse bedrijven zegt zich aan de Cyber Essentials te houden. De Britse overheid claimt dat voor veel bedrijven een grote aanval ervoor kan zorgen dat ze de deuren moeten sluiten.

"Ik weet dat kleinere bedrijven geen grote it-teams hebben en dat is precies waarom de Cyber Essentials zo belangrijk zijn. Het biedt een duidelijke checklist om de deur voor cybercriminelen te sluiten, zonder dat specialistische kennis is vereist", zegt de Britse minister voor cybersecurity Lloyd. Ze vergelijkt het risico van een cyberaanval met brand of diefstal. "De beveiliging er tegen is net zo belangrijk. Ik roep bedrijven op om in actie te komen en Cyber Essentials nu toe te passen."