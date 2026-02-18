Voorstel Amerikaanse staat voor verplichte leeftijdsverificatie met vpn-verbod

De senaat van de Amerikaanse staat Wisconsin behandelt vandaag een voorstel voor het invoeren van verplichte leeftijdsverificatie gecombineerd met een vpn-verbod. Het wetsvoorstel verplicht dat websites waarvan beleidsmakers hebben gesteld dat ze 'seksuele' content bevatten leeftijdsverificatie invoeren. Daarnaast moeten deze websites ervoor zorgen dat ze niet via een vpn zijn te bezoeken door inwoners van de staat Wisconsin.

Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF zorgt het wetsvoorstel voor een privacynachtmerrie, omdat het websites allerlei gevoelige persoonlijke data van gebruikers laat verzamelen, zoals kopieën van id-bewijzen, financiële gegevens of biometrische informatie. Daarnaast wordt ook de definitie van wat 'schadelijk voor minderjarigen' zou zijn verder uitgebreid. Het gaat dan ook om websites waarop seksuele voorlichting wordt gegeven, waar seks staat beschreven of de menselijke anatomie wordt getoond, aldus de EFF.

Daarnaast is het voorstel volgens de burgerrechtenbeweging technisch onwerkbaar. "Websites kunnen niet betrouwbaar vaststellen of een vpn-gebruiker zich in Wisconsin, een andere staat of een ander land bevindt." Hierdoor zullen websites, om aansprakelijkheid te voorkomen, alle vpn-gebruikers blokkeren, ongeacht waar die vandaan komen. "De combinatie van grootschalige dataverzameling met vage, uitgebreide beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, is een recept voor overmatige censuur, datalekken en overschrijding van grondwettelijke bevoegdheden", besluit de EFF. De burgerrechtenbeweging roept inwoners van Wisconsin op om hun senator te vragen om tegen het voorstel te stemmen.