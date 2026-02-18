Nieuws
image

Voorstel Amerikaanse staat voor verplichte leeftijdsverificatie met vpn-verbod

woensdag 18 februari 2026, 09:58 door Redactie, 8 reacties

De senaat van de Amerikaanse staat Wisconsin behandelt vandaag een voorstel voor het invoeren van verplichte leeftijdsverificatie gecombineerd met een vpn-verbod. Het wetsvoorstel verplicht dat websites waarvan beleidsmakers hebben gesteld dat ze 'seksuele' content bevatten leeftijdsverificatie invoeren. Daarnaast moeten deze websites ervoor zorgen dat ze niet via een vpn zijn te bezoeken door inwoners van de staat Wisconsin.

Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF zorgt het wetsvoorstel voor een privacynachtmerrie, omdat het websites allerlei gevoelige persoonlijke data van gebruikers laat verzamelen, zoals kopieën van id-bewijzen, financiële gegevens of biometrische informatie. Daarnaast wordt ook de definitie van wat 'schadelijk voor minderjarigen' zou zijn verder uitgebreid. Het gaat dan ook om websites waarop seksuele voorlichting wordt gegeven, waar seks staat beschreven of de menselijke anatomie wordt getoond, aldus de EFF.

Daarnaast is het voorstel volgens de burgerrechtenbeweging technisch onwerkbaar. "Websites kunnen niet betrouwbaar vaststellen of een vpn-gebruiker zich in Wisconsin, een andere staat of een ander land bevindt." Hierdoor zullen websites, om aansprakelijkheid te voorkomen, alle vpn-gebruikers blokkeren, ongeacht waar die vandaan komen. "De combinatie van grootschalige dataverzameling met vage, uitgebreide beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, is een recept voor overmatige censuur, datalekken en overschrijding van grondwettelijke bevoegdheden", besluit de EFF. De burgerrechtenbeweging roept inwoners van Wisconsin op om hun senator te vragen om tegen het voorstel te stemmen.

Reacties (8)
Reageer met quote
Vandaag, 10:01 door majortom - Bijgewerkt: Vandaag, 10:04
gecombineerd met een vpn-verbod
Dan maar via TOR. En hoe kun je VPNs verbieden zolang die nog massaal door bedrijven worden gebruikt om veilig toegang te krijgen op het bedrijfsnetwerk? Of bedoelen ze de bekende VPN providers? Dan zelf maar een servertje buiten die staat hosten en vanaf daar de connectie opzetten.
Reageer met quote
Vandaag, 10:11 door _R0N_
Door majortom:
gecombineerd met een vpn-verbod
Dan maar via TOR. En hoe kun je VPNs verbieden zolang die nog massaal door bedrijven worden gebruikt om veilig toegang te krijgen op het bedrijfsnetwerk? Of bedoelen ze de bekende VPN providers? Dan zelf maar een servertje buiten die staat hosten en vanaf daar de connectie opzetten.

Het gaat alleen om porno sites die geen verbindingen via vpn mogen accepteren, niet een totaal verbod op vpn gebruik.

Niet dat het dat beter maakt maar dat is wel een verschil.
Reageer met quote
Vandaag, 10:12 door _R0N_
Daarnaast moeten deze websites ervoor zorgen dat ze niet via een vpn zijn te bezoeken door inwoners van de staat Wisconsin.

En hoe hadden ze dat gedacht te regelen? het idee van een vpn is juist dat je niet kunt achterhalen waar je vandaan komt.
Reageer met quote
Vandaag, 10:24 door Anoniem
Rage against the Machine zei het het beste: The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
Reageer met quote
Vandaag, 10:29 door Anoniem
Vraagt niemand zich af waarom dit soort wetgeving toevallig wereldwijd opeens op de agenda staat?

Zo wordt landen het zelden eens over iets maar deze wetgeving komt toevallig in alle Westerse landen tegelijkertijd bovendrijven.

Nee ik geloof niet in toeval...
Reageer met quote
Vandaag, 10:50 door Reinder
Door _R0N_: En hoe hadden ze dat gedacht te regelen? het idee van een vpn is juist dat je niet kunt achterhalen waar je vandaan komt.

Je kan niet zien waarvandaan het VPN is opgezet; m.a.w waar de gebruiker precies zit. Wat je wel kan zien is vanaf welk IP-adres het verzoek dat je server bereikt komt. Er zijn verschillende partijen, sommige beter dan andere, waar je op de site en via een API kan controleren of een IP wel, niet, of mogelijk in gebruik is door een aanbieder van VPN diensten. Als je zoekt op "detect vpn ip" dan krijg je er een heel stel, bijvoorbeeld ip-lookup.org.
Reageer met quote
Vandaag, 10:57 door Anoniem
Door _R0N_:
Door majortom:
gecombineerd met een vpn-verbod
Dan maar via TOR. En hoe kun je VPNs verbieden zolang die nog massaal door bedrijven worden gebruikt om veilig toegang te krijgen op het bedrijfsnetwerk? Of bedoelen ze de bekende VPN providers? Dan zelf maar een servertje buiten die staat hosten en vanaf daar de connectie opzetten.

Het gaat alleen om porno sites die geen verbindingen via vpn mogen accepteren, niet een totaal verbod op vpn gebruik.

Niet dat het dat beter maakt maar dat is wel een verschil.
Goed lezen is lastig... verbod geld voor alles wat maar een beetje bloot of sex is. Wisconsin is de meest bekrompen staat met dit soort dingen. Je kunt ze vergelijken met de 'zwarte kousen' hier.. Alles wat god verboden heeft is slecht...
Ik stel voor dat wij Wisconsin volledig afsluiten van het internet... is voor iedereen beter...

TheYOSH
Reageer met quote
Vandaag, 11:10 door Anoniem
Door Anoniem: Vraagt niemand zich af waarom dit soort wetgeving toevallig wereldwijd opeens op de agenda staat?

Zo wordt landen het zelden eens over iets maar deze wetgeving komt toevallig in alle Westerse landen tegelijkertijd bovendrijven.

Nee ik geloof niet in toeval...

Toeval bestaat niet zegt Shifu
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image