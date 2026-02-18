Consumentenbond: Odido-klant kan contract wegens datalek niet zomaar opzeggen

Klanten van Odido die slachtoffer van het datalek bij de telecomprovider zijn geworden kunnen hun contract niet zomaar kosteloos opzeggen, zo stelt de Consumentenbond. "Dat er een datalek is geweest, betekent niet automatisch dat je gratis van je contract af kunt. Dat kan alleen als Odido zich niet aan de afspraken houdt én dat het ernstig genoeg is", zo laat de Consumentenbond via de eigen website weten.

In de wet staat dat een contract ontbonden mag worden als de andere partij tekortschiet. "Telecomproviders moeten jouw persoonsgegevens goed beveiligen. Dat staat onder andere in de privacywet en in de Telecommunicatiewet. Maar een datalek betekent niet automatisch dat Odido juridisch 'ernstig tekortschiet'. Dat hangt af van de omstandigheden", gaat de Consumentenbond verder.

Volgens de organisatie kunnen klanten hun contract alleen opzeggen als duidelijk blijkt dat Odido de beveiliging niet op orde had, dit een ernstige fout is en het redelijk is dat klanten daarom hun hele contract beëindigen. "In de praktijk lukt dit meestal niet", voegt de Consumentenbond toe. "Vaak blijven bellen en internet gewoon werken. Alleen het feit dat er een datalek is geweest, is meestal niet genoeg om kosteloos op te zeggen." Odido stelt op een informatiepagina over het incident dat het datalek op zichzelf geen reden is om de overeenkomst voortijdig op te zeggen.