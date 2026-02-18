Nieuws
Consumentenbond: Odido-klant kan contract wegens datalek niet zomaar opzeggen

woensdag 18 februari 2026, 10:11 door Redactie, 6 reacties

Klanten van Odido die slachtoffer van het datalek bij de telecomprovider zijn geworden kunnen hun contract niet zomaar kosteloos opzeggen, zo stelt de Consumentenbond. "Dat er een datalek is geweest, betekent niet automatisch dat je gratis van je contract af kunt. Dat kan alleen als Odido zich niet aan de afspraken houdt én dat het ernstig genoeg is", zo laat de Consumentenbond via de eigen website weten.

In de wet staat dat een contract ontbonden mag worden als de andere partij tekortschiet. "Telecomproviders moeten jouw persoonsgegevens goed beveiligen. Dat staat onder andere in de privacywet en in de Telecommunicatiewet. Maar een datalek betekent niet automatisch dat Odido juridisch 'ernstig tekortschiet'. Dat hangt af van de omstandigheden", gaat de Consumentenbond verder.

Volgens de organisatie kunnen klanten hun contract alleen opzeggen als duidelijk blijkt dat Odido de beveiliging niet op orde had, dit een ernstige fout is en het redelijk is dat klanten daarom hun hele contract beëindigen. "In de praktijk lukt dit meestal niet", voegt de Consumentenbond toe. "Vaak blijven bellen en internet gewoon werken. Alleen het feit dat er een datalek is geweest, is meestal niet genoeg om kosteloos op te zeggen." Odido stelt op een informatiepagina over het incident dat het datalek op zichzelf geen reden is om de overeenkomst voortijdig op te zeggen.

Vandaag, 10:19 door Named
Op zich eens met deze uitspraak, maar wel met de voetnoot dat Odido waarschijnlijk inderdaad tekort schoot.
Dat zou betekenen dat al deze contract opheffingen mogelijk wel geldig zijn.

Maar daar kan enkel de rechter officieel uitspraak over doen...
Vandaag, 10:51 door Anoniem
Door Named: Op zich eens met deze uitspraak, maar wel met de voetnoot dat Odido waarschijnlijk inderdaad tekort schoot.
Dat zou betekenen dat al deze contract opheffingen mogelijk wel geldig zijn.

Maar daar kan enkel de rechter officieel uitspraak over doen...
Er zijn aanwijzingen daarvoor, maar voordat de Autoriteit Persoonsgegevens ingrijpt (waarschuwing, boete) ben je maanden verder en dan kunnen de redacties van de fora hier meer over schrijven. Dus die zullen deze datalek goed in de gaten moeten houden.

Zover ik nu heb kunnen nagaan wordt deze zaak van Odido nu bij het AP in de gaten gehouden.
Vandaag, 11:03 door Anoniem
Is dit een uitgelekte 1 april grap van de Consumentenbond, veroorzaakt door hun afhankelijkheid van omstandigheden (sic)

Om deze knurftigheid, bijna een lans breken(*) voor Odido schiet ik toch wel zuur in mijn lach. Want wie heeft zich niet, en dan ook nog extreem massaal aan zijn afspraken gehouden door ruim 6 miljoen datasets van (voor)malige klanten te lekken?

(* https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/uitdrukkingen/ergens-een-lans-voor-breken)
Vandaag, 11:04 door Anoniem
Odido heeft tekortgeschoten en nemen geen enkele verantwoordelijkheid.
Een goede tip voor toekomstige klanten; vermijd Odido.
Vandaag, 11:04 door Anoniem
een vergoeding van odido kan men vergeten we zijn niet in Amerika.... waar de consument wel nog rechten heeft....en die
rechten zijn je afgepakt in Nederland regering.
Vandaag, 11:06 door DanteVortex
Ik ben al sinds 2001 klant bij deze lui, en in al die jaren is er niks ernstigs gebeurd.

Dit is dan ook een flinke imago schade voor ze, maar zoals ze al hebben aangegeven, de data die gelekt is kunnen ze niet heel erg veel mee.

Tenzij de servicedesk hun ID check nog steeds hanteren zoals vroeger. Want mijn ID kaart, geboortedatum, adres en bankrekeningnummer allemaal samen gekoppeld is meestal genoeg als ID check.

Zo kunnen kwaadwilligen dus gewoon mijn 06 nummer stelen en verplaatsen naar een ander bedrijf.
Dus ik ben benieuwd of Odido nu een extra check heeft ingebouwd om te voorkomen dat de gelekte data misbruikt kan worden door mensen die zich als mij voordoen
