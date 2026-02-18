Systemen Belgisch ziekenhuis maand na ransomware-aanval weer hersteld

Systemen van het Belgische ziekenhuis AZ Monica zijn ruim een maand na de ransomware-aanval waardoor het werd getroffen hersteld. Alleen het wifi-netwerk is vanwege veiligheidsredenen nog niet beschikbaar voor bezoekers. Vanwege de aanval op 13 januari werden alle servers van de campussen van AZ Monica in Deurne en Antwerpen tijdelijk uitgeschakeld. De aanval had onder andere gevolgen voor de zorg aan patiënten. Zo werden operaties geannuleerd en patiënten die kritieke zorg ontvangen naar andere ziekenhuizen overgebracht.
De ziekenhuizen moesten ook op pen en papier terugvallen, wat tot langere wachttijden leidde. Omdat de elektronische patiëntendossiers niet toegankelijk waren werden patienten gevraagd om hun medicatie in de originele verpakking mee te nemen, alsook een overzicht van gebruikte medicatie en andere beschikbare medische informatie. Tevens werd patiënten gevraagd een bepaalde app op de telefoon te installeren om zo medische gegevens met de behandelende arts te kunnen delen.
VRT NWS laat weten dat zo goed als alle systemen voor de zorg, operaties, medicatie, spoed en patiëntendossiers weer operationeel zijn. "Denk aan programma's over medicatie, de e-care op de spoedafdeling, elektronische voorschriften, beeldvorming, sterilisatie en ga maar door", aldus een woordvoerder. De website van AZ Monica is inmiddels weer online. Het ziekenhuis zegt dat het de aanvallers geen losgeld heeft betaald. Ook zijn er voor zover bekend geen patiëntgegevens gestolen. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt. Het Antwerpse openbaar ministerie doet nog onderzoek naar de aanval.
