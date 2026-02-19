Meldpunt Identiteitsfraude ontvangt honderden meldingen van Odido-klanten

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) heeft honderden meldingen van Odido-klanten ontvangen. Het gaat vooral om klanten die zich zorgen over identiteitsfraude maken. Bij het CMI kunnen mensen melding van identiteitsfraude maken. Het kan dan gaan om misbruik van het identiteitsbewijs, bestellingen die op naam van de melder worden gedaan en nepprofielen. Het CMI kan vervolgens een ketenpartner zoals de Belastingdienst, politie of RDW inschakelen.

Vorig jaar ontving het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude meer dan 8800 meldingen van identiteitsfraude. Tweeduizend meldingen meer dan het jaar daarvoor. Deze stijging kwam volgens het CMI door grootschalige beleggingsfraude in juli van dat jaar en het datalek bij Clinical Diagnostics, waarbij gegevens van 850.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en patiënten van privéklinieken en huisartsen in handen van criminelen kwamen.

In het geval van Odido hadden afgelopen dinsdag 245 klanten melding gedaan en was het meldpunt door 105 mensen gebeld voor vragen, zo laat een woordvoerder tegenover Security.NL weten. Het gaat hierbij om meldingen van vorige week donderdag tot en met afgelopen maandag. De meeste meldingen zijn afkomstig van mensen die zorgen over identiteitsfraude hebben. Het CMI liet eerder al weten dat het datalek voor ongerustheid bij Odido-klanten zorgt.

Een aantal mensen deed bij het meldpunt echter ook melding van misbruik van hun persoonsgegevens, waarbij ze zelf een verband legden met het datalek bij Odido. Het CMI laat weten dat het niet heeft kunnen verifiëren of dat verband er ook is. Het telecombedrijf heeft de persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten gelekt, die in handen van criminelen zijn gekomen. Odido stelt op een eigen finformatiepagina over het incident dat er op dit moment nog geen informatie is dat mensen schade hebben geleden als gevolg van het datalek.