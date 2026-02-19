Texas klaagt TP-Link aan over vermeende banden met Chinese overheid

De Amerikaanse staat Texas heeft netwerkfabrikant TP-Link aangeklaagd wegens vermeende banden met de Chinese overheid waardoor die aanvallen kan uitvoeren, de aanwezigheid van kwetsbaarheden en het misleiden van consumenten. TP-Link ontkent de aantijgingen en stelt dat de Chinese overheid geen controle heeft over het bedrijf, de apparaten die het verkoopt of de gegevens van gebruikers.

Volgens de Texaanse procureur-generaal Ken Paxton claimt TP-Link dat de producten veilig zijn en de privacy van gebruikers beschermen, maar zijn producten van TP-Link door Chinese 'hacking entiteiten' gebruikt voor cyberaanvallen tegen de Verenigde Staten. Ook moet TP-Link volgens Paxton aan Chinese wetgeving voldoen, waarbij het de Chinese inlichtingendiensten moet ondersteunen door gegevens van Amerikaanse gebruikers te delen. Daarnaast is TP-Link volgens de procureur-generaal ook een nationaal veiligheidsrisico dat geheime surveillance en aanvallen op Texaanse gebruikers mogelijk maakt.

"In plaats van de veilige toegangspoort die consumenten verwachten, zijn TP-Link apparaten een open raam voor door China gesteunde aanvallers en Chinese inlichtingendiensten", zo staat in de aanklacht. "De apparaten van TP-Link zijn niet de veilige Amerikaanse apparaten die Texaans consumenten hebben gekocht. Het zijn moderne oorlogswapens, waardoor een buitenlandse vijand de Verenigde Staten kan bespioneren en aanvallen."

De aanklacht stelt ook dat TP-Link beweert dat de apparaten veilig zijn, maar dat die eigenlijk vol kwetsbaarheden zitten waardoor China toegang tot de woningen en bedrijven van consumenten kan krijgen, wat het risico op een datalek vergroot. Ook zou TP-Link weten van de aanwezige kwetsbaarheden, maar dit niet vermelden. Paxton wil dat TP-Link voor vastgestelde overtredingen een boete betaalt en stopt met het maken van misleidende claims. Zo moet het bedrijf onder andere duidelijk maken dat de producten niet in Vietnam maar in China zijn gemaakt.