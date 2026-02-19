AIVD: chataccounts van meerdere Nederlandse ambtenaren gehackt

Een aanvaller is er vorig jaar in geslaagd om de chataccounts van meerdere Nederlandse ambtenaren te hacken, zo stellen de AIVD en MIVD in een vandaag gepresenteerd rapport. Om hoeveel overheidsmedewerkers het precies gaat, bij welke overheidsinstanties deze personen werkzaam zijn, welke chatdiensten het betreft en hoe de aanvaller precies te werk ging wordt niet in het rapport gemeld (pdf).

Volgens de diensten zijn de aanvallen op de chataccounts het werk van een niet nader genoemde Russische cyberactor. "Hierbij is niet alleen toegang verkregen tot de gecompromitteerde accounts, maar zijn deze accounts zelfs overgenomen, zodat contactpersonen in de veronderstelling waren dat ze contact hadden met het slachtoffer", zo laat het rapport weten. De diensten voegen toe dat Russische cyberactoren door het versturen van malafide e-mails of chatberichten nog steeds veel slachtoffers maken. Verdere details zijn niet gegeven.

Onlangs waarschuwde de Duitse overheid nog voor phishingaanvallen op Signal-gebruikers die waarschijnlijk het werk van een statelijke actor zijn. Politici, militairen, diplomaten en onderzoeksjournalisten in zowel Duitsland als andere Europese landen zijn het doelwit van deze aanvallen, aldus het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.