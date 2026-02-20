Autoriteit Persoonsgegevens hoeft geen nieuwe meldingen over datalek Odido

Klanten van Odido die getroffen zijn door het datalek bij de telecomprovider hoeven dit niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zo laat de privacytoezichthouder via de eigen website weten. "Wilt u een klacht of tip indienen over dit datalek? Dat is in principe niet nodig. De AP houdt actief toezicht op de situatie. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat Odido klanten zo snel en volledig mogelijk informeert."
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt het op dit moment veel klachten en tips over het datalek bij Odido. "De AP is op de hoogte van de situatie en houdt deze scherp in de gaten." Mensen die aanvullende informatie met de toezichthouder willen delen kunnen hiervoor een datalektip indienen. Verder wijst de AP naar een algemene informatiepagina over de maatregelen die slachtoffers van een datalek kunnen nemen. Odido meldde eerder al dat het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gemeld. Criminelen wisten bij het bedrijf de persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten te stelen.
