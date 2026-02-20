Medisch centrum in VS sluit alle 35 klinieken wegens ransomware-aanval

Een medisch centrum in de Verenigde Staten heeft alle 35 klinieken wegens een ransomware-aanval gesloten. Daarnaast zijn veel afspraken, operaties en andere behandelingen geannuleerd. Dat laat het University of Mississippi Medical Center (UMMC) via Facebook en YouTube weten. Gisteren meldde het UUMC dat vanwege de ransomware-aanval veel systemen down zijn en daarom besloten is alle 35 klinieken te sluiten. Ook vandaag zijn de klinieken gesloten en afspraken geannuleerd.

Het UUMC telt ook zeven ziekenhuizen in de staat Mississippi, die wel open zijn. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt. Het medisch centrum houdt er rekening mee dat de gevolgen nog wel enkele dagen merkbaar zullen zijn en het onbekend is wanneer systemen weer zijn hersteld. Ook is onduidelijk of er gegevens van patiënten zijn gestolen. Geannuleerde afspraken zullen opnieuw voor patiënten worden ingepland. Het medisch centrum zegt dat het is benaderd door de aanvallers, maar heeft hier geen verdere details over gegeven.