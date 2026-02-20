Medisch centrum in VS sluit alle 35 klinieken wegens ransomware-aanval

Een medisch centrum in de Verenigde Staten heeft alle 35 klinieken wegens een ransomware-aanval gesloten. Daarnaast zijn veel afspraken, operaties en andere behandelingen geannuleerd. Dat laat het University of Mississippi Medical Center (UMMC) via Facebook en YouTube weten. Gisteren meldde het UUMC dat vanwege de ransomware-aanval veel systemen down zijn en daarom besloten is alle 35 klinieken te sluiten. Ook vandaag zijn de klinieken gesloten en afspraken geannuleerd.
Het UUMC telt ook zeven ziekenhuizen in de staat Mississippi, die wel open zijn. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt. Het medisch centrum houdt er rekening mee dat de gevolgen nog wel enkele dagen merkbaar zullen zijn en het onbekend is wanneer systemen weer zijn hersteld. Ook is onduidelijk of er gegevens van patiënten zijn gestolen. Geannuleerde afspraken zullen opnieuw voor patiënten worden ingepland. Het medisch centrum zegt dat het is benaderd door de aanvallers, maar heeft hier geen verdere details over gegeven.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.