Criminelen dreigen gestolen Odido-gegevens openbaar te maken

Criminelen dreigen klantgegevens die bij Odido werden gestolen openbaar te maken als de telecomprovider voor donderdagochtend geen losgeld betaalt, zo laten de criminelen via hun eigen website weten. Die stellen ook dat er plaintext wachtwoorden zijn buitgemaakt. Als het telecombedrijf niet betaalt is de gestolen data straks voor iedereen te downloaden, aldus de aanvallers.
Beveiligingsexpert Dominic Alvieri berichtte op X als eerste over de boodschap van de aanvallers, die zich ShinyHunters noemen. De groep heeft het afgelopen jaar de Salesforce-omgevingen van allerlei organisaties weten te hacken, waarbij ze onder andere van telefonische phishingaanvallen gebruikmaken. Een soortgelijke aanval zou ook tegen Odido zijn ingezet. De groep sloeg onder andere toe bij TicketMaster, PornHub en luxe kledingmerken Balenciaga, Gucci en Alexander McQueen. Zowel de FBI als Google kwamen met waarschuwingen voor ShinyHunters en hun werkwijze.
Odido stelt op de eigen website dat er geen wachtwoorden van Mijn Odido of andere inlogsystemen zijn gelekt. De criminelen laten tegenover RTL Nieuws weten dat ze wel wachtwoorden van klanten in handen hebben. Dat lijken volgens de website wachtwoorden te zijn die klanten met Odido hebben afgesproken om telefonisch wijzigingen door te voeren. Daarnaast zouden er geen gegevens van 6,2 miljoen klanten zijn gestolen zoals Odido eerder liet weten, maar 8 miljoen klanten. De aanvallers eisen een losgeldbedrag van 'zeven cijfers'.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.