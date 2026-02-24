Belgische bank KBC onder vuur wegens verzekering tegen phishing

De Belgische bank KBC is onder vuur komen te liggen wegens een verzekering tegen phishing die het aanbiedt. De verzekering kost zeven euro per maand, waarbij financiële schade door oplichting, fraude of identiteitsdiefstal vanaf 100 euro tot 25.000 euro per schadegeval wordt vergoed. "Het is niet aan de klant om een verzekering af te sluiten, maar aan de bank om meer beschermingsmechanismen in te bouwen. Het mag geen businessmodel worden", zegt beveiligingsexpert Mathieu Verschraege tegenover VRT NWS.

Ook de Belgische consumentenbond Test Aankoop is kritisch. "Wij zien regelmatig zaken waarbij het perfect begrijpelijk is dat de klant is meegegaan in een verhaal en niet had kunnen ontdekken dat het om phishing ging, maar de bank toch weigert terug te betalen. Het wordt steeds moeilijker om die pogingen te doorzien", zegt woordvoerder Laura Clays van de consumentenorganisatie tegenover Het Laatste Nieuws. "Banken wenden steeds vaker de uitzondering van ‘grove nalatigheid’ aan, ook wanneer Ombudsfin oordeelt dat de klant niet nalatig is geweest."

Clays hekelt onder andere het maximale bedrag dat de bank in het geval van fraude vergoedt. "Wij zien tal van fraudegevallen voor veel hogere bedragen. Ook deze verzekering legt voorwaarden op en er zullen ook mét die verzekering slachtoffers zijn die hun geld niet terugzien. Wij oordelen dat de bank moet terugbetalen volgens de geldende wet." Volgens Clays probeert KBC haar terugbetalingsplicht te financieren met een verzekering. "Daar heb ik moeite mee."

De woordvoerder van Test Aankoop voegt toe dat er een balans moet worden gevonden tussen de verantwoordelijkheid van de banken en die van hun klanten. "Nu wordt vaak een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de klant gelegd." Clays denkt dat de verzekering bij klanten van de bank zal aanslaan, omdat ze zo in ieder geval 25.000 euro kunnen veiligstellen. "Maar ik vrees dat dit een vals gevoel van veiligheid creëert. We moeten blijven inzetten op het leren herkennen van phishing."