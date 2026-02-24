Mozilla lanceert Firefox 148 met 'AI-killswitch' en extra XSS-bescherming

Mozilla heeft vandaag Firefox 148 gelanceerd die is voorzien van een 'AI-killswitch' en extra bescherming tegen cross-site scripting (XSS) aanvallen en meer dan vijftig kwetsbaarheden in de browser verhelpt. Via 'AI Controls' kunnen gebruikers alle AI-features binnen de browser uit- of inschakelen. De Firefox-ontwikkelaars noemden de optie intern een 'AI-killswitch'. Via AI Controls zijn verschillende opties te regelen, waaronder het vertalen van websites, link previews die informatie over de gelinkte pagina geven en de aanwezigheid van chatbots binnen de browser.

Een andere belangrijke toevoeging aan Firefox 148 is een betere bescherming tegen XSS-aanvallen. "Een XSS-kwetsbaarheid doet zich voor wanneer een website onbedoeld aanvallers willekeurige HTML of JavaScript laat injecteren via door gebruikers gegenereerde content", legt Mozilla uit. "Met deze aanval kan een aanvaller interacties van gebruikers monitoren en manipuleren en continu gebruikersdata blijven stelen zolang de kwetsbaarheid is te misbruiken." Vaak weten aanvallers via XSS cookies te stelen om zo toegang tot accounts te krijgen.

Firefox 148 is voorzien van de Sanitizer API waarmee webontwikkelaars niet vertrouwde HTML kunnen 'sanitizen' voordat die in het Document Object Model (DOM) terechtkomt. De API moet onbetrouwbare HTML omzetten naar veilige HTML, wat het doet door bepaalde elementen en attributen uit de HTML van gebruikers weg te halen. Firefox is volgens Mozilla de eerste browser die met de Sanitizer API is uitgerust. Het is wel aan webontwikkelaars om hier nu gebruik van te maken.

Daarnaast heeft Mozilla 51 kwetsbaarheden in Firefox verholpen, wat voor de browser een groot aantal is. Het gaat om meerdere 'memory safety bugs' en Mozilla denkt dat deze problemen met genoeg moeite te misbruiken zijn voor het uitvoeren van willekeurige code op de systemen van Firefox-gebruikers, waarbij alleen het bezoeken van een malafide of gehackte website of het te zien krijgen van een besmette advertentie voldoende is. Updaten naar Firefox 148 kan via de automatische updatefunctie en Firefox.com.