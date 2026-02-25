Flitscamera die vasthouden van telefoon detecteert nu ook in Flevoland

Een flitscamera die detecteert of bestuurders een telefoon vasthouden is voor het eerst ook in Flevoland geplaatst, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vandaag weten. Het OM kondigde vorige week al aan dat het dit jaar meer "focusflitsers" in Nederland wil plaatsen. De camera registreert alle bestuurders die langsrijden. "Als de camera vermoedt dat een bestuurder een telefoon of ander elektronisch apparaat vasthoudt, worden de foto's ter beoordeling automatisch naar het CJIB verstuurd", aldus het OM. Bij het CJIB worden de foto's door een boa beoordeeld.

"Wanneer de focusflitser geen telefoon of ander elektronisch apparaat kan detecteren, worden deze foto's direct vernietigd. Het gezicht van een eventuele bijrijder wordt automatisch afgeschermd", zo laat het OM verder weten. Dat stelt dat bij de meeste foto’s het gezicht van de bestuurder wordt afgedekt door de daklijn van de auto. "Het is mogelijk dat het gezicht van de bestuurder toch zichtbaar is op de foto. Bijvoorbeeld wanneer de overtreder de telefoon aan het oor vasthoudt. Dit is geen reden voor vernietiging van de boete." Vorig jaar werden er via focusflitsers ruim 73.000 boetes uitgedeeld.

De eerste focusflitser in Flevoland staat sinds vandaag langs de N305 Biddingringweg in Dronten. "Hij zal de komende jaren op verschillende plekken worden neergezet, meestal blijft een focusflitser ongeveer twee maanden op één locatie. De flitspaal heeft een camera die haarscherpe foto’s maakt als hij een telefoon in de handen van de bestuurder detecteert", zo stelt het OM. Dit jaar zouden er in totaal vijftig focusflitsers in Nederland actief moeten zijn.