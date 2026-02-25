Odido meldt diefstal van aanvullende gegevens uit klantcontactsysteem

De aanvallers die bij Odido wisten in te breken hebben aanvullende gegevens uit het klantcontactsysteem gestolen, zo heeft de telecomprovider vandaag bekendgemaakt. Om welke gegevens het precies gaat wordt niet gemeld. Deze week lieten de verantwoordelijke aanvallers weten dat ze over meer gegevens beschikken dan Odido in eerste instantie aankondigde. "Terwijl het onderzoek nog loopt, hebben we kunnen vaststellen dat ook aanvullende gegevens uit het klantcontactsysteem zijn getroffen. Zodra er meer bekend is, zullen we via deze webpagina verdere updates delen", aldus Odido op de informatiepagina over het incident.

Odido liet eerder weten dat de aanvallers de gegevens van 6,2 miljoen klanten hadden gestolen. Ook beweerde de telecomprovider dat er geen wachtwoorden waren buitgemaakt. De aanvallers verklaarden dat ze gegevens van 8 miljoen klanten in handen hebben, waaronder ook wachtwoorden. Het zou dan gaan om wachtwoorden die klanten met Odido hebben afgesproken om telefonisch wijzigingen door te voeren. Verder bleek dat er ook gegevens zijn gestolen van klanten die al jaren geen klant meer zijn. De aanvallers dreigden eerder deze week de gestolen data via hun eigen website te publiceren als Odido het gevraagde losgeld van 'zeven cijfers' niet betaalt.