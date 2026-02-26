Nieuws
ACM keurt Amerikaanse overname van cloudbedrijf Solvinity goed

donderdag 26 februari 2026, 09:10 door Redactie, 3 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 09:22

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft groen licht voor de Amerikaanse overname van cloudbedrijf Solvinity. Volgens de toezichthouder leidt de overname niet tot nieuwe of versterkte concurrentieproblemen. "De zorgen van klanten van Solvinity uit de publieke sector zien op de risico’s voor de digitale autonomie van Nederland. De wettelijke fusietoets van de ACM richt zich op de risico’s voor concurrentie", aldus de ACM.

De toezichthouder stelt dat er na de overname voldoende concurrentie overblijft en afnemers uit de publieke sector uit genoeg andere it-dienstverleners kunnen kiezen die soortgelijke diensten leveren, zowel Nederlandse als Europese partijen. Ook volgt uit het onderzoek dat afnemers hun afhankelijkheid kunnen verminderen door minder maatwerk te vragen, opdrachten op te splitsen bij verschillende aanbieders en in het contract exit-strategieën in te bouwen waardoor zij snel kunnen overstappen.

In het besluit wijst de ACM ook naar de veranderende maatschappelijke en geopolitieke context waarin publieke organisaties meer waarde hechten aan soevereiniteit en continuïteit van de dienstverlening in de keuze voor een aanbieder. "De mogelijke negatieve impact van de voorgenomen overname treedt om deze reden voornamelijk op bij overheidspartijen die it-diensten van Solvinity afnemen en nog niet onder de toepassing van niet-Europese wetgeving vallen. Zij kunnen niet onmiddellijk overstappen naar een andere aanbieder na de voorgenomen overname." Dit risico heeft echter geen gevolgen voor de concurrentie op deze markt, aldus de ACM.

DigiD draait op servers van Solvinity, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan om servers, opslag en de beveiliging van DigiD in Nederlandse handen te houden.

Vandaag, 09:16 door Named
Dit is te verwachten en op zich een prima conclusie van het ACM.
Nu zal de overheid deze overname moeten tegenhouden totdat ze hun servers hebben geëvacueerd...

Sterker nog, de koper van Solvinity zou de staat kunnen aanklagen voor een dergelijk tegenhouden.
Dit gaat nog een bijzonder verhaal worden denk ik...
Vandaag, 09:42 door Anoniem
Door Named: Dit is te verwachten en op zich een prima conclusie van het ACM.
Nu zal de overheid deze overname moeten tegenhouden totdat ze hun servers hebben geëvacueerd...

Sterker nog, de koper van Solvinity zou de staat kunnen aanklagen voor een dergelijk tegenhouden.
Dit gaat nog een bijzonder verhaal worden denk ik...
Jep ook al ben ik geen enkele voorstander van de overname de huidige bezwaren zijn niet iets waar het ACM over gaat.
Overheid heeft een decenia liggen slapen alle waarschuwingen genegeerd omtrent privatising nu moeten ze wel aan de bak.
Vandaag, 09:43 door Anoniem
Door Named: Dit is te verwachten en op zich een prima conclusie van het ACM.
Nu zal de overheid deze overname moeten tegenhouden totdat ze hun servers hebben geëvacueerd...
Het is een kortzichtige uitspraak waarbij ACM het kennelijk als haar taak ziet niet verder te kijken dan haar neus lang is.
Als de staat op dit moment nog niet in staat is zijn servers te "evacueren" uit handen van Solvinity, dan heeft Solvinity op dit moment nog feitelijk een monopoliepositie voor dat soort dienstverlening aan de overheid
Om die reden had ACM moeten constateren dat er eerst ontvlechting moet plaatsvinden voordat de overname mag worden goedgekeurd. Dit ter voorkoming van het ontstaan van een monopolie van een Amerikaans bedrijf.

Daarnaast had ACM moeten constateren dat de overheid nooit had mogen laten gebeuren dat Solvinity zelfs maar binnen Europa of Nederland een dergelijke marktmacht kreeg.

Sterker nog, de koper van Solvinity zou de staat kunnen aanklagen voor een dergelijk tegenhouden.
Als er sprake is van een vorm van Investor-State Dispute Settlement (ISDS), dan is dat inderdaad mogelijk, want dan heeft de staat eigenlijk al in een eerder stadium gezegd dat bedrijven als Solvinity en Kyndryl boven de wet staan en dat geschillen tussen de staat en dergelijke bedrijven beoordeeld moeten worden buiten de gewone rechtspraak om, door... een arbitragecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van zulke bedrijven. Wij van WC-Eend vinden dat...

Maar die hele verplaatsing van rechtspraak naar een clubje mensen die in wezen een geschil tussen hun eigen vriendjes en de staat moeten beoordelen, had natuurlijk nooit mogen gebeuren.

Hopelijk vallen Kyndryl en Solvinity niet onder ISDS.

Dit gaat nog een bijzonder verhaal worden denk ik...
Als Nederland stevig durft op te treden, dan zou dit verhaal niet zo bijzonder hoeven te worden. Cruciale infrastructuur inclusief alles wat daarvoor nodig is, binnen de landsgrenzen houden. Kwestie van nationale veiligheid en van bescherming van de eigen bevolking.

Maar ja, dat zou wel ruggengraat vereisen van Nederlandse overheidsbestuurders, plus loyaliteit van die bestuurders aan de Nederlandse bevolking. Dat zijn twee dingen waar Nederlandse bestuurders nou niet bepaald om bekend staan...
