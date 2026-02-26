ACM keurt Amerikaanse overname van cloudbedrijf Solvinity goed

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft groen licht voor de Amerikaanse overname van cloudbedrijf Solvinity. Volgens de toezichthouder leidt de overname niet tot nieuwe of versterkte concurrentieproblemen. "De zorgen van klanten van Solvinity uit de publieke sector zien op de risico’s voor de digitale autonomie van Nederland. De wettelijke fusietoets van de ACM richt zich op de risico’s voor concurrentie", aldus de ACM.

De toezichthouder stelt dat er na de overname voldoende concurrentie overblijft en afnemers uit de publieke sector uit genoeg andere it-dienstverleners kunnen kiezen die soortgelijke diensten leveren, zowel Nederlandse als Europese partijen. Ook volgt uit het onderzoek dat afnemers hun afhankelijkheid kunnen verminderen door minder maatwerk te vragen, opdrachten op te splitsen bij verschillende aanbieders en in het contract exit-strategieën in te bouwen waardoor zij snel kunnen overstappen.

In het besluit wijst de ACM ook naar de veranderende maatschappelijke en geopolitieke context waarin publieke organisaties meer waarde hechten aan soevereiniteit en continuïteit van de dienstverlening in de keuze voor een aanbieder. "De mogelijke negatieve impact van de voorgenomen overname treedt om deze reden voornamelijk op bij overheidspartijen die it-diensten van Solvinity afnemen en nog niet onder de toepassing van niet-Europese wetgeving vallen. Zij kunnen niet onmiddellijk overstappen naar een andere aanbieder na de voorgenomen overname." Dit risico heeft echter geen gevolgen voor de concurrentie op deze markt, aldus de ACM.

DigiD draait op servers van Solvinity, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan om servers, opslag en de beveiliging van DigiD in Nederlandse handen te houden.