Nieuws
image

Amerikaanse toezichthouder moedigt websites aan tot gebruik van leeftijdsverificatie

donderdag 26 februari 2026, 10:46 door Redactie, 0 reacties

De Amerikaanse toezichthouder FTC moedigt websites aan tot het gebruik van leeftijdsverificatie en heeft hier een nieuwe beleidsverklaring voor afgegeven. In de verklaring staat dat de FTC websites die voor leeftijdsverificatie persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen niet onder de COPPA (Children’s Online Privacy Protection Rule) wetgeving zal vervolgen.

De COPPA-wetgeving vereist dat bedrijven, websites en diensten ouderlijke toestemming moeten hebben voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Volgens de FTC speelt leeftijdsverificatie een belangrijke rol om ouders te helpen bij het monitoren van wat hun kinderen op internet doen. Bij online leeftijdsverificatie kan echter ook informatie van minderjarigen worden verzameld, wat tot vragen van bedrijven zorgde of dit niet in strijd met de COPPA-wetgeving is, zo laat de FTC weten.

De Amerikaanse toezichthouder stelt dat leeftijdsverificatie een belangrijke technologie is om kinderen te beschermen en het de COPPA-wetgeving niet zal toepassen wanneer websites leeftijdsverificatie implementeren. Volgens de FTC moet dit websites aansporen om ook leeftijdsverificatie toe te passen. De FTC benadrukt dat er wel bepaalde voorwaarden gelden. Zo mag de informatie verstrekt voor leeftijdsverificatie niet voor andere doeleinden worden gebruikt, mag de informatie niet langer dan noodzakelijk worden bewaard, moet verzamelde informatie adequaat worden beschermd en moeten ouders en kinderen duidelijk worden ingelicht over welke informatie precies wordt verzameld.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Full Stack Training 2026 Salt Road: Compromised Components