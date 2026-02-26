Criminelen publiceren deel van gestolen Odido-gegevens op internet - update

Criminelen hebben een deel van de klantgegevens die bij Odido werden gestolen gepubliceerd op internet, waardoor ze nu voor iedereen zijn te downloaden. Volgens RTL Nieuws gaat het om de gegevens van 680.000 klanten en oud-klanten, alsmede 320.000 bedrijven. Het zou ook gaan om klanten die al jaren geen abonnee meer zijn. De aanvallers claimen de gegevens van tien miljoen klanten in handen te hebben.

De gelekte gegevens bestaan onder andere uit volledige namen, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, rekeningnummers, aantekeningen van de klantenservice en welke klanten aanmaningen of sommaties krijgen. Ook bevat de nu gepubliceerde dataset informatie over klanten met een BKR-registratie of bewindvoerder, welke klanten wegens fraude zijn onderzocht of zich agressief tegenover personeel gedroegen. De aanvallers lieten eerder al weten dat ze de komende dagen meer gestolen gegevens via hun eigen website zullen publiceren, tenzij het telecombedrijf het gevraagde losgeld betaalt. De NOS meldt dat Odido niet van plan is om te betalen, tot onvrede van de criminelen.

Update