Criminelen publiceren deel van gestolen Odido-gegevens op internet - update

donderdag 26 februari 2026, 11:38 door Redactie, 17 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 11:55

Criminelen hebben een deel van de klantgegevens die bij Odido werden gestolen gepubliceerd op internet, waardoor ze nu voor iedereen zijn te downloaden. Volgens RTL Nieuws gaat het om de gegevens van 680.000 klanten en oud-klanten, alsmede 320.000 bedrijven. Het zou ook gaan om klanten die al jaren geen abonnee meer zijn. De aanvallers claimen de gegevens van tien miljoen klanten in handen te hebben.

De gelekte gegevens bestaan onder andere uit volledige namen, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, rekeningnummers, aantekeningen van de klantenservice en welke klanten aanmaningen of sommaties krijgen. Ook bevat de nu gepubliceerde dataset informatie over klanten met een BKR-registratie of bewindvoerder, welke klanten wegens fraude zijn onderzocht of zich agressief tegenover personeel gedroegen. De aanvallers lieten eerder al weten dat ze de komende dagen meer gestolen gegevens via hun eigen website zullen publiceren, tenzij het telecombedrijf het gevraagde losgeld betaalt. De NOS meldt dat Odido niet van plan is om te betalen, tot onvrede van de criminelen.

Update

Odido laat via de eigen website weten dat het niet van plan is om het losgeld te betalen. "Onze focus ligt altijd bij onze klanten, en dat blijft zo. Op advies van toonaangevende cybersecurityadviseurs en relevante overheidsinstanties heeft Odido besloten niet te onderhandelen met deze criminelen en zich niet door hen te laten chanteren. We zetten ons onverminderd in om onze klanten en onze medewerkers op de best mogelijke manier te ondersteunen en te beschermen."

Reacties (17)
Vandaag, 11:46 door Anoniem
wow echt slecht dat dit gelekt is, wat een club..
Vandaag, 11:47 door Anoniem
De NOS meldt dat Odido niet van plan is om te betalen.
Dan is de Beer dus los. Ik voorzie een massieve hoeveelheid opzeggingen bij O-D-I-D-O.
Vandaag, 11:47 door Anoniem
Mooi. Betalen heeft dus sowieso geen zin meer. Veel plezier met die data boefjes.
Vandaag, 11:48 door Anoniem
En hoe kun je erachter komen of jouw gegevens ertussen zitten? Wie kan dit of moet dit? Zou Odido als zorgplicht eigenlijk moeten inzien en klanten informeren. Laat ze maar werken en kosten maken voor hun onbenulligheden.
Vandaag, 11:56 door Anoniem
Wij, citisens of Nederlands, worden geteisterd door ware digitraten (digitale piraten).

Ahoi matey!
Vandaag, 11:57 door Anoniem
Goed zo, niet betalen.

Ben oud-klant Odido, inmiddels overgestapt, en inmiddels nieuw IBAN aangevraagd, banklimieten naar beneden geschroefd, en beveiliging opgeschroefd, maar ga niet precies vertellen hoe en wat en welke maatregelen ik heb getroffen, maar het zijn er veel. Alles is al veranderd, geanonimiseerd, of werkt al niet meer. Ik weet wel: dit gaat mij nooit meer overkomen. Wat dat betreft heeft dit mijn ogen goed verder geopend: zelfs ISP's zijn niet betrouwbaar. Ik ben het radicaal anders gaan doen.
Vandaag, 12:00 door Anoniem
"Onze focus ligt altijd bij onze klanten, en dat blijft zo.
Jeetje zeg, hoe een bedrijf dit nog durft te zeggen. Ik zou me maar rotschamen Odido...
Vandaag, 12:02 door Anoniem
Door Anoniem: Goed zo, niet betalen.

Ben oud-klant Odido, inmiddels overgestapt, en inmiddels nieuw IBAN aangevraagd, banklimieten naar beneden geschroefd, en beveiliging opgeschroefd, maar ga niet precies vertellen hoe en wat en welke maatregelen ik heb getroffen, maar het zijn er veel. Alles is al veranderd, geanonimiseerd, of werkt al niet meer. Ik weet wel: dit gaat mij nooit meer overkomen. Wat dat betreft heeft dit mijn ogen goed verder geopend: zelfs ISP's zijn niet betrouwbaar. Ik ben het radicaal anders gaan doen.
Heel goed. Ik zelf ben geen slachtoffer, maar zit nu ook na te denken om verdere maatregelen te nemen.
Vandaag, 12:04 door Anoniem
Door Anoniem: Mooi. Betalen heeft dus sowieso geen zin meer. Veel plezier met die data boefjes.

Betalen heeft eigenlijk bijna nooit zin. Je hebt namelijk precies nul garantie dat de data niet online komt als je wel betaalt. Best practice is altijd om niet te betalen.
Vandaag, 12:12 door Anoniem
Success met je 'toonaagevende cybersecurityadviseurs'.

"Onze focus ligt altijd bij onze klanten".
"We zetten ons onverminderd in om onze klanten en onze medewerkers op de best mogelijke manier te ondersteunen en te beschermen" Dat noemen ze 'gaslighting'.

ODIDO maakt de keuze om de hele gevoelige data van 8+ miljoen mensen niet te beschermen door een relatief klein bedrag over te maken. Niemand anders! Ik vind het zo laf dat zij zich nu ook nog eens verschuilen achter "toonaangevende cybersecurityadviseurs".

Resultaat: De klant/burger is keihard de sjaak. Laat je niet voor de gek houden.
Vandaag, 12:16 door Anoniem
Goed nieuws. Betalen loont criminaliteit en voorkomt niet dat de gegevens alsnog ergens lekken.
De vraag is vooral wat de actoren achter ShinyHunters nu gaat doen. Meer druk zetten door het publiceren van data zal nutteloos zijn. Sterker nog, het zal alleen maar straf verzwarend werken. Een domme zet.
Vandaag, 12:16 door Anoniem
Door Anoniem:
De NOS meldt dat Odido niet van plan is om te betalen.
Dan is de Beer dus los. Ik voorzie een massieve hoeveelheid opzeggingen bij O-D-I-D-O.

In elk geval van mij, ook al omdat de software van hun mediabox fouten produceert in het gebruik, elke fout op zich is nog overkomelijk, maar alles bij elkaar voldoende om te vertrekken. Nu dit er weer bij…
Vandaag, 12:18 door Anoniem
Super van Odido dat ze niet betaald hebben. Ik blijf gewoon klant!
Vandaag, 12:18 door Anoniem
Jammer van mijn data, maar goed dat er niet betaald wordt. Overigens wel waardeloos dat je providers je paspoortgegevens moet verstrekken. En dat ze deze opslaan in plaats van na identificatie te verwijderen.
Ik houd mijn hart vast nu heel veel sites gedwongen gaan worden om leeftijdsverificatie te gaan doen. Zo komen er (los van wat Amerikaanse platformen als Persona aan side-business hebben) nog meer persoonsgegevens overal in de systemen. En worden de lekken dus ook continu groter en gevoeliger.
Ik ben voor een model waar partijen (als je dit wilt) alleen een pseudoniem van je opslaan. Eventueel (liever niet) een pseudoniem dat in sommige gevallen voor de overheid controleerbaar is, maar verder niet.
iDeal betalingen zonder de naam/rekening waar het vandaan komt zouden ook fantastisch zijn.

Lekken als deze gaan we nooit voorkomen. Dus laten we vol inzetten op dataminimalisatie, anonimisatie en (als het niet anders kan): pseudonimisatie.
Vandaag, 12:23 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Mooi. Betalen heeft dus sowieso geen zin meer. Veel plezier met die data boefjes.

Betalen heeft eigenlijk bijna nooit zin. Je hebt namelijk precies nul garantie dat de data niet online komt als je wel betaalt. Best practice is altijd om niet te betalen.

Als je als ransomware groep je afspraken niet na komt dan kunnen ze helemaal naar hun geld fluiten omdat iedereen dat dan weet. Ze hebben er dus baat bij om na betaling niet die gegevens te publiceren.
Vandaag, 12:25 door Apke
Onze focus ligt altijd bij onze klanten

Maar het voorkomen dat klantgegevens gepubliceerd worden is net buiten de focus. Ik zeg niet dat het goed is om criminelen te betalen, maar door niet te betalen weet je wat de consequenties zijn voor je klanten.
Vandaag, 12:29 door Anoniem
Het is nu weer wachten op de volgende klapper, want er wordt toch nooit actie ondernomen tegen deze digitale bendes. Natuurlijk had ODIDO dit moeten voorkomen, maar het respect voor andermans spullen is er al lang niet meer.
Als ik mijn voordeur open laat staan en mijn TV wordt gestolen, dan ligt de fout tegenwoordig mij en niet meer bij de crimineel. Overheden hebben de kennis en kunde niet, handhaven onvoldoende, verschuilen zich achter de bureaucratie en vervullen de rol om burgers hiertegen te beschermen in zijn geheel niet. Als burger wordt wel om al je gegevens gevraagd , maar waar al die informatie blijft is voor iedereen geheel onduidelijk. Het voordeel is wel dat ik mijn ID niet meer bij hoef te hebben, aangezien de politie dit nu altijd direct op het darkweb kan raadplegen.
