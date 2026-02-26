Politie adviseert bedrijven geen losgeld te betalen bij ransomware

De politie adviseert bedrijven die het slachtoffer worden van een ransomware-aanval geen losgeld aan de verantwoordelijke criminelen te betalen. Het advies volgt in een reactie op de beslissing van Odido. Het telecombedrijf liet vandaag weten dat het niet met de criminelen onderhandelt die de gegevens van miljoenen klanten wisten te stelen. Daarop hebben de criminelen de gestolen persoonlijke informatie van honderdduizenden mensen op internet geplaatst, die nu voor iedereen te downloaden zijn.

De politie stelt dat het besluit van Odido aansluit bij de eigen visie. "Ons advies aan slachtoffers van ransomware is: niet betalen als criminelen losgeld eisen. Wanneer zij worden betaald, blijft hun verdienmodel tenslotte levend", zegt Stan Duijf van de politie. "De uiteindelijke afweging is aan het slachtoffer, maar je kunt er niet vanuit gaan dat je data veilig is als je betaalt. We weten vanuit onderzoek dat criminelen de gegevens niet altijd verwijderen, alsnog doorverkopen of opnieuw om geld vragen."

Wanneer bedrijven toch besluiten om losgeld te betalen is het volgens Duijf belangrijk dat ook dit aan de politie wordt gemeld. "Dit stelt ons in staat beter onderzoek te doen, en de ervaring leert dat via onze onderzoeken en interventies, op termijn slachtoffers ook gecompenseerd kunnen worden voor de geleden schade." Verder laat de politie weten dat het onder leiding van het Landelijk Parket een strafrechtelijk onderzoek naar de aanval op Odido is gestart. Daarbij wordt gekeken naar de aard en omvang van het incident en wordt er onderzoek naar de daders gedaan.