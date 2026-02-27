Nieuws
image

IPhone en iPad goedgekeurd voor geclassificeerde NAVO-informatie

vrijdag 27 februari 2026, 07:59 door Redactie, 1 reacties

IPhones en iPads zijn goedgekeurd voor het verwerken van geclassificeerde NAVO-informatie, zonder dat hiervoor speciale software of instellingen moeten worden gebruikt. Het is daarmee het eerste en enige consumentenapparaat dat aan de beveiligingseisen van de NAVO voldoet, zo laat Apple in een persbericht weten.

Eerder keurde de Duitse overheid iOS en iPadOS al goed voor het verwerken van geclassificeerde Duitse overheidsdata, waarbij er wederom geen aanvullende software nodig is. De standaard geboden beveiliging wordt door de Duitse autoriteiten voldoende geacht. IPhones en iPads met iOS of iPadOS 26 zijn nu voor alle NAVO-landen gecertificeerd.

De NAVO meldt op haar eigen website dat iPhones en iPads zonder aanvullende software of instellingen en via de standaard aanwezige apps veilige toegang tot Mail, Calendar en Contacts bieden. Het gaat dan om informatie die is aangemerkt als NATO RESTRICTED.

Vandaag, 08:13 door Anoniem
Leukie en al eens verteld denk ik. Ik kom in een kapsalon om de kapster te helpen haar bluetooth speaker aan de rammel te krijgen. Komt er een Belgische minister binnen. En niet de minste ook nog. Om geknipt te worden. Hij zag me bezig en vroeg me of ik spotify weer op zijn iphone kon zetten. Dus ik klik klak plop de spotify er weer op. Minister blij. Kapster trouwens ook want ze had zelf ook weer muziek.

Maar toen ik de iphone teruggaf aan de minister zei ik, ik heb een blind oog voor privacy maar ik zag wel dat u wel heel erg veel apps op uw telefoon heeft staan. Niet normaal zoveel. Dat is best link in uw functie.

Ik geef de gedachte maar eventjes mee.
