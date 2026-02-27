IPhone en iPad goedgekeurd voor geclassificeerde NAVO-informatie

IPhones en iPads zijn goedgekeurd voor het verwerken van geclassificeerde NAVO-informatie, zonder dat hiervoor speciale software of instellingen moeten worden gebruikt. Het is daarmee het eerste en enige consumentenapparaat dat aan de beveiligingseisen van de NAVO voldoet, zo laat Apple in een persbericht weten.

Eerder keurde de Duitse overheid iOS en iPadOS al goed voor het verwerken van geclassificeerde Duitse overheidsdata, waarbij er wederom geen aanvullende software nodig is. De standaard geboden beveiliging wordt door de Duitse autoriteiten voldoende geacht. IPhones en iPads met iOS of iPadOS 26 zijn nu voor alle NAVO-landen gecertificeerd.

De NAVO meldt op haar eigen website dat iPhones en iPads zonder aanvullende software of instellingen en via de standaard aanwezige apps veilige toegang tot Mail, Calendar en Contacts bieden. Het gaat dan om informatie die is aangemerkt als NATO RESTRICTED.