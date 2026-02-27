IPhone en iPad goedgekeurd voor geclassificeerde NAVO-informatie

IPhones en iPads zijn goedgekeurd voor het verwerken van geclassificeerde NAVO-informatie, zonder dat hiervoor speciale software of instellingen moeten worden gebruikt. Het is daarmee het eerste en enige consumentenapparaat dat aan de beveiligingseisen van de NAVO voldoet, zo laat Apple in een persbericht weten.
Eerder keurde de Duitse overheid iOS en iPadOS al goed voor het verwerken van geclassificeerde Duitse overheidsdata, waarbij er wederom geen aanvullende software nodig is. De standaard geboden beveiliging wordt door de Duitse autoriteiten voldoende geacht. IPhones en iPads met iOS of iPadOS 26 zijn nu voor alle NAVO-landen gecertificeerd.
De NAVO meldt op haar eigen website dat iPhones en iPads zonder aanvullende software of instellingen en via de standaard aanwezige apps veilige toegang tot Mail, Calendar en Contacts bieden. Het gaat dan om informatie die is aangemerkt als NATO RESTRICTED.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.